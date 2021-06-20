"ABD İstedi SBK Avusturya'da Tutuklandı"

Türkiye’de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra İsviçre’ye gittiği belirtilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.

Gazetecilere açıklama yapan Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını söyledi. Avukat Demir, Türkiye’nin de müvekkilinin iadesi yönünde talebi olduğunu ancak yargı sürecinin Avusturya’da devam edeceğini öne sürdü.

VOA Türkçe’ye konuyla ilgili görüşlerini ifade eden hukukçular ise, “Korkmaz ABD’nin isteği doğrultusunda Avusturya’da tutuklandıysa mahkemeye çıkartılarak yargılanması için belli bir süre sonra Amerika’ya gönderileceği” yorumunda bulundu.

Korkmaz’ın adı ABD’de, Utah Federal Mahkemesi’nde Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) yargılandığı davadaki iddianamede yer almıştı. Biyodizel üretimi yaptıkları öne süren Kingston kardeşler, Amerikan federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti.