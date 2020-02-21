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ABD istihbarat servisleri uyardı: 'Rusya, Trump'ın yeniden seçilmesi için seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'

21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

ABD basını, Amerikan istihbarat servislerinin, Rusya'nın Donald Trump'ın 3 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahele etmeye çalıştığı uyarısı yaptıklarını yazdı. Başkan Trump'ın bu uyarıya öfkelenip şikayet ettiği ve Demokratların bu bilgiyi aleyhine kullanabileceğini söylediği bildirildi.

ABD istihbarat servisleri uyardı: 'Rusya, Trump'ın yeniden seçilmesi için seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'

ABD basını, Amerikan istihbarat servislerinin, Rusya'nın Donald Trump'ın 3 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahele etmeye çalıştığı uyarısı yaptıklarını yazdı.

Amerikan medyasına konuşan yetkililer, bu uyarının Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun 13 Şubat'ta kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda dile getirildiğini söyledi.

Başkan Trump'ın bu uyarıya öfkelenip şikayet ettiği ve Demokratların bu bilgiyi aleyhine kullanabileceğini söylediği bildirildi.

Trump dün Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne vekalet eden Joseph Maguire'ı görevden almıştı.

New York Times gazetesi, Trump'ın aleyhindeki azil sürecine önderlik eden Demokrat Parti'den Adam Schiff'in de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'ndaki toplantıda bulunmasına özelilkle kızdığını yazdı.

Gazeteye konuşan Trump yönetiminden iki yetkilisi ise Maguire'ın söz konusu brifingden bu kadar kısa süre sonra görevden alınmasının tesadüf olduğunu savundu.

Trump aklanmıştı

Temsilciler Meclisi tarafından görevi kötüye kullanmak ve Kongre'nin çalışmasını engellemek suçlamalarından azledilen Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da iki hafta süren yargılamanın ardından aklanmıştı.

New York Times, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin toplantısında, Trump destekçilerinin başkanın Rusya'ya karşı sert bir tavır takındığına ve bu şekilde Avrupa'yla ilişkilerin ve güvenliğin iyileştiğini iddia ettiğini yazdı.

Schiff daha sonra paylaşığı Twitter mesajında, Trump'ın seçim sürecine yabancıların müdahalesi konusunda Amerikan istihbarat kuruluşları ve Kongre arasındaki bilgi paylaşımına herhangi bir şekilde "müdahale etmesi" durumunda, başkanın bu müdahaleleri durdurma girişimlerini "tehlikeye attığını" söyledi.

https://twitter.com/RepAdamSchiff/status/1230656216025706497

Washington Post gazetesi ise Maguire'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine atanma konusunda favori bir isim olduğunu ancak Trump'ın brifingi duyduğunda fikrini değiştirdiğini ve bunu "personelinin sadakatsizliği" olarak gördüğünü yazdı.

Trump, Maguire'ın yerine, kendisine yakın isimlerden ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'i vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atamıştı.

Demokratlar, daha önce Rusya'nın seçimlere müdahalesinin boyutlarını hafife alan açıklamalar yapan ve Avrupa'da aşırı sağcı siyasetçilerin yükselişini öven Grenell'in Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atanmasını eleştirmişlerdi.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine atandı

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiğini söylemişti.

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