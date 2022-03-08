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ABD İstihbarat Yetkililerinden Putin Uyarısı

08.03.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in caydırılması olasılığının düşük olduğunu ve Rus liderin uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan askeri ve ekonomik zorluklara rağmen Ukrayna'ya karşı saldırıyı yoğunlaştırabileceğini söyledi

ABD İstihbarat Yetkililerinden Putin Uyarısı

ABD istihbarat dairelerinin liderleri Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda dünya çapındaki tehditler hakkında ifade verdi.

Açık ve kapalı olmak üzere iki farklı şekilde yapılan oturumlarda, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Başkanı William Burns, ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Christopher Wray, Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı General Paul Nakasone, Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Korgeneral Scott Berrier söz aldı.

"Putin'in caydırılma olasılığı düşük"

İstihbarat liderleri yaptıkları açıklamalarda, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in caydırılması olasılığının düşük olduğunu ve Rus liderin uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan askeri ve ekonomik zorluklara rağmen Ukrayna'ya yönelik saldırıyı yoğunlaştırabileceğini söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda diğer istihbarat birimlerinin başkanlarıyla verdiği ifadede, "Uzmanlarımız Putin'in bu tür aksiliklerle caydırılma olasılığının düşük olduğunu ve bunun yerine saldırıların tırmanabileceğini düşünüyor" dedi.

Haines, gerginliğin, bu kadar yüksek olduğu durumlarda, her zaman "istenmeyen bir tırmanma" potansiyeli olduğunu söyledi.

Haines istihbarat uzmanlarının, Rusya'nın nükleer durumunda önceki uluslararası krizler sırasında tespit edilenin ötesinde bir değişiklik gözlemlemediğini söyledi. Haines "Gerginliğin arttığı önceki zamanlarda gördüklerimizin ötesine geçen, güç çapında nükleer duruş değişiklikleri de gözlemlemedik" dedi.

"Amerika, Ukrayna ile yoğun istihbarat paylaşımı yaptı"

ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Başkanı William Burns de, Haines'in Rusya'nın geri adım atmasının muhtemel olmadığı yönündeki değerlendirmesini tekrarladı.

Burns, "Putin'in şu anda kızgın ve hüsrana uğramış olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu ikiye katlanacak ve sivil kayıpları hiç hesaba katmadan Ukrayna ordusunu ezmeye çalışacak" dedi.

William Burns, "Amerika, Ukrayna ile yoğun istihbarat paylaşımı yaptı" diye ekledi.

Burns, kendisinin ve CIA uzmanlarının Putin'in Kiev'i alma ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin hükümetini Moskova yanlısı veya kukla bir liderlikle değiştirme hedefine nasıl ulaşabileceğini anlayamadığını söyledi.

Burns komisyona hitabında, "Bu son hamleyi nasıl yaptığını anlayamıyorum ve sivil kayıplara pek de aldırmadan önümüzdeki birkaç hafta boyunca saldırıları iki katına çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Christopher Wray de, ABD’nin Rusya’nın siber saldırılarından derin endişe duyduğunu belirterek, Ukrayna’nın talebi üzerine FBI’ın, Ukrayna ordusuyla ilgili yanlış bilgiler paylaşan sahte Rus hesaplarını saf dışı bırakmak için sosyal medya şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

"2 bin ila 4 bin Rus askeri öldürüldü"

Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Korgeneral Scott Berrier de, CIA Başkanı gibi, 2 bin ila 4 bin Rus askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya, Ukrayna'daki eylemlerini, bölgeyi işgal etmek için değil, güney komşusunun askeri yeteneklerini yok etmek ve ‘tehlikeli milliyetçiler’ olarak gördüğü kişileri ele geçirmek için tasarlandığını söylediği "özel bir operasyon" olarak nitelendiriyor.

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