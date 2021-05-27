“ABD İstihbaratı Corona Virüsüyle İlgili İki Teoriye Odaklanıyor”

ABD istihbaratı, Corona virüsünün çıkış noktasıyla ilgili iki farklı teoriyi benimsediğini açıkladı. İki istihbarat dairesi virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini savunurken, üçüncü bir istihbarat dairesi ise virüsün bir laboratuvardan kazara yayılmış olabileceği ihtimaline odaklanıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Başkanlığı’ndan (ODNI) bugün yayınlanan açıklamada, “ABD İstihbarat Topluluğu Corona virüsünün nerede, ne zaman ve nasıl yayılmaya başladığını tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde duruyor” denildi. Açıklamada, değerlendirme altına alınan ihtimallerle ilgili net bir karara varılması için “henüz yeterli bilgi olmadığı” da belirtildi.

ODNI’ın açıklamasında, virüsün hayvanlardan sıçradığı teorisini savunan iki istihbarat dairesinin, istihbarat topluluğu bünyesindeki 17 kurum arasından hangileri olduğu belirtilmedi. Aynı şekilde, virüsün laboratuvardan kaza sonucu sızarak yayıldığına inanan kurumla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı. Ancak her iki teoriye yönelik eğilimin de “düşük ya da orta düzeyde” olduğuna vurgu yapıldı.