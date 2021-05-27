HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “ABD İstihbaratı Corona Virüsüyle İlgili İki Teoriye Odaklanıyor”

“ABD İstihbaratı Corona Virüsüyle İlgili İki Teoriye Odaklanıyor”

27.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD istihbaratı, Corona virüsünün çıkış noktasıyla ilgili iki farklı teoriyi benimsediğini açıkladı. İki istihbarat dairesi virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini savunurken, üçüncü bir istihbarat dairesi ise virüsün bir laboratuvardan kazara yayılmış olabileceği ihtimaline odaklanıyor.

“ABD İstihbaratı Corona Virüsüyle İlgili İki Teoriye Odaklanıyor”

ABD istihbaratı, Corona virüsünün çıkış noktasıyla ilgili iki farklı teoriyi benimsediğini açıkladı. İki istihbarat dairesi virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini savunurken, üçüncü bir istihbarat dairesi ise virüsün bir laboratuvardan kazara yayılmış olabileceği ihtimaline odaklanıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Başkanlığı’ndan (ODNI) bugün yayınlanan açıklamada, “ABD İstihbarat Topluluğu Corona virüsünün nerede, ne zaman ve nasıl yayılmaya başladığını tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde duruyor” denildi. Açıklamada, değerlendirme altına alınan ihtimallerle ilgili net bir karara varılması için “henüz yeterli bilgi olmadığı” da belirtildi.

ODNI’ın açıklamasında, virüsün hayvanlardan sıçradığı teorisini savunan iki istihbarat dairesinin, istihbarat topluluğu bünyesindeki 17 kurum arasından hangileri olduğu belirtilmedi. Aynı şekilde, virüsün laboratuvardan kaza sonucu sızarak yayıldığına inanan kurumla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı. Ancak her iki teoriye yönelik eğilimin de “düşük ya da orta düzeyde” olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD istihbarat topluluğunun ikiye ayrıldığını söylemişti.

Biden, "İstihbarat topluluğundan, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermelerini istedim. Bu raporun bir parçası olarak, Çin'e yönelik belirli sorular da dahil olmak üzere gerekli olabilecek daha fazla alanda soruşturma talep ettim’’ demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kan donduran itiraf! Aranan kişi seri katil çıktıCanlı yayında kan donduran itiraf! Aranan kişi seri katil çıktı
ABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın eline geçiyorABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın eline geçiyor
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Gizlice fotoğrafını çekmişti, yakalandı! 'Pes' dedirten ifade

Gizlice fotoğrafını çekmişti, yakalandı! 'Pes' dedirten ifade

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.