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"ABD istihbaratı Kaşıkçı olayında Veliaht Prens'in bağlantısı olduğuna ikna oluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 06:17 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Amerikalı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı olayında "parmağının olabileceğini" iddia etti

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkililerinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "öldürülmesinde" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolü olduğuna giderek ikna olduğunu yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Amerikalı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Prens Muhammed'in Kaşıkçı olayında "parmağının olabileceğini" iddia etti.

Haberde, Amerikalı ve Avrupalı istihbarat birimlerinin henüz kesin kanıtlar toplayamadığı ve Veliaht Prens'in Kaşıkçı'nın "öldürülmesini" ya da kaçırılıp Suudi Arabistan'a götürülmesini emredip emretmediği sonucuna varamadığı ancak ellerinde "giderek artan ikinci derecede kanıtlar olduğu" belirtildi.

Yetkililer, Prens Muhammed'in güvenlik servisleri üzerindeki tam hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, ondan habersiz neredeyse hiçbir operasyonunun yapılma olasılığının bulunmadığını vurguladı.

Haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin Prens Muhammed hakkında bir değerlendirmeyi ABD Başkanı Donald Trump'a sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kaşıkçı olayına "diplomatik çözüm bulmayı hedefleyen" Suudi Arabistan'ı ziyareti ise haberde ismi açıklanmayan yetkililerce "felaket" olarak nitelendirildi.

Görüşmeye dair bilgilendirilen bir yetkili de ziyaret sırasında Pompeo'nun Prens Muhammed'den izahat istediğini, Veliaht Prens'in ise iddiaları reddettiğini söyledi.

Başka bir yetkili ise Pompeo'nun, Prens Muhammed'den Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden haberi olmasa bile Suudi Arabistan'ın uluslararası bir tepkiyle karşılaşmaması için krallığa yardım etme sorumluluğunu almasını istediğini kaydetti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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