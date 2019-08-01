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ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin yeni füze denemelerini doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin geçtiğimiz hafta başlattığı füze denemelerine bir yenisini eklediğini duyurdu.ABD istihbarat raporlarına göre, Kuzey Kore geçtiğimiz haftalarda başlatılan füze denemelerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi.

ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin geçtiğimiz hafta başlattığı füze denemelerine bir yenisini eklediğini duyurdu.
ABD istihbarat raporlarına göre, Kuzey Kore geçtiğimiz haftalarda başlatılan füze denemelerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi. Raporda şuana kadar kaç tane deneme yapıldığı hakkında bilgi verilmezken bölgede görev yapan ABD’li yetkililerin denemelerin ABD için tehdit oluşturmadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu belirtildi.
Kuzey Kore’nin geçtiğimiz günlerde kısa menzilli iki balistik füze denemesi yaptığı uluslararası basına yansımıştı. Denemelerin ülkenin doğusundaki sahil şeridinde bulunan Güney Hamg Yong Eyaletinden doğuya doğru Japon Denizi’ne olacak şekilde gerçekleştirildiği aktarılmıştı.
Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan haberlerde füzeler için, ‘yeni tip uzun kalibreli çok güdümlü roket sistemine sahip balistik füze’ tanımlaması yapılmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise, Çarşamba günkü test için füzelerin 18.6 mil yüksekliğe ulaştığını açıklamış ve bu mesafenin atmosferi terk ederek, tipik bir balistik füze yörüngesini takip etmek için yeterli bir yükseklik olmadığını bildirilmişti.

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