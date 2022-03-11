ABD İstihbaratı: “Rusya Sivilleri Hiçe Sayıyor”

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Ukrayna’da beklendiğinden daha kuvvetli bir direnişle karşılaşan Rus güçlerinin sivilleri “sorumsuzca hiçe sayan” bir şekilde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Haines Amerikan istihbarat dairelerinin, Rus güçlerin eylemlerini ileride bunlardan sorumlu tutulmaları için takip altına aldığını belirtti.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun dünya genelinde Amerika’nın güvenliğine yönelik tehditler konulu yıllık oturumunda konuşan Haines, “Rus ordusu, askeri hedeflerine ulaşmak için angajman kurallarını gevşetmeye başladı” dedi.

Kabine düzeyinde bir yetkili olan ve Amerikan istihbarat dairelerine başkanlık eden Haines, istihbarat yetkililerinin hem Moskova’daki hükümete hem de sivillere karşı saldırılardan sorumlu olan bireylere hesap sormak için Rusya’nın eylemlerini belgelediğini kaydetti.

Başkan Joe Biden’ın baş istihbarat danışmanı konumundaki Haines, “Rus güçleri, en azından, sivillerin güvenliği konusunda pervasızca bir umursamazlık içinde hareket ediyor. Yerleşim alanlarını topçu ateşiyle vuruyor ve hava saldırıları düzenliyorlar, Ukrayna genelinde kentlerde bunu yapıyorlar” diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris dahil Amerikalı yetkililer, Rusya’nın işgali hakkında uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasına çağrılarına destek vermişti.

Yetkililer, Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kentinde bir çocuk hastanesinin bombalanması gibi örneklere işaret ediyor. Rusya hastanenin bombalanmasıyla ilgili duruşunu daha sonra değiştirirken, bugün içerisinde Rus yetkililerden agresif biçimde Rusya’nın sorumluluğunu reddetmekten Kremlin’in olayın araştırılması çağrısında bulunmasına kadar uzanan farklı açıklamalar geldi.

Amerikan ordusunun Savunma İstihbarat Dairesi Direktörü Korgeneral Scott Berrier, Rusya’nın Ukrayna’daki hastaneler ve apartman binalarına saldırılarda füzeler, topçu silahları, çoklu roket fırlatıcıları ve bazı hassas güdümlü silahlar kullandığını söyledi.

Rusya ise sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. Ukrayna’daki eylemlerini “özel operasyon” olarak niteleyen Moskova, bu operasyonun toprak işgal etmeyi değil güney komşusunun askeri kabiliyetlerini yok etmeyi ve tehlikeli milliyetçiler olarak nitelediği unsurları ele geçirmeyi amaçladığını savunuyor. Ukrayna ve müttefikleri ise, bunu 44 milyon nüfuslu bir ülkeyi işgal etmek için temelsiz bir bahane olarak niteliyor.

“Rusya Ukrayna’nın direniş gücüne şaşırdı”

Haines ve oturuma katılan diğer istihbarat liderleri, çatışmalar üçüncü haftasına girerken Rusya’nın Ukraynalılar’ın direnişinin gücüne şaşırdığını söyledi.

Haines, bu direnişin Rusya’nın, ABD ve NATO’nun anlamlı bir askeri yardımda bulunmasına müsaade etmeyecek şekilde hızlı bir zafer elde etmesini engellediğini belirtti.

MiG savaş uçakları tartışması

Cumhuriyetçi senatörler oturumda, Demokrat Başkan Joe Biden yönetiminin Polonya’nın Rus MiG savaş uçaklarının Ukrayna’ya transferi önerisini reddetmesi hakkında ısrarla soru yönelttiler.

Berrier, Ukrayna’ya tank savar ve hava savunma sistemleri yerine savaş uçakları tedarik etmenin ABD’yi “gerilim merdiveninde üst basamaklara” taşıyacağını savundu.

“Çin rahatsız”

İstihbarat liderleri ayrıca, Rusya’nın eylemlerini kınamayan ya da saldırıyı işgal olarak nitelemeyen Çin’in de Ukrayna’daki olaylardan “rahatsız” olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Direktörü William Burns, “Çin yönetiminin, özellikle Devlet Başkanı Xi Jinping’in rahatsız olduğuna inanıyorum. Bu rahatsızlıkta, gördüklerinin, kısmen de kendi istihbaratının neler olacağını kendisine söylemediğinin görülüyor olmasının payı var” dedi.

“Ukraynalılar cesurca ve onurlu bir biçimde savaşıyor”

Oturum, Ukrayna’nın kabiliyetleri hakkında ABD’nin ilk değerlendirmelerinin isabetli olmadığı yönünde pek rastlanmayan türden açık itiraflara da sahne oldu.

Haines, Amerikan istihbarat kurumlarının işgalden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalılar’ın “muhtemel direnişini” küçümsediği şeklinde değerlendirmeler yapmış olsa da Rusya’nın karşılaşacağı askeri zorlukları tahmin etmede aynı derecede başarılı bir performans ortaya koyamadığını söyledi.

Berrier, ilk başta Ukraynalılar’ın “olmaları gerektiği kadar hazır olmadıklarını” düşündüğünü söylerken, “Dolayısıyla onların savaşma iradesini sorguladım. Bu benim açımdan kötü bir değerlendirmeydi çünkü cesurca ve onurlu bir biçimde savaşmaktalar” diye konuştu.

