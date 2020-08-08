ABD istihbaratı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi.

Obama yönetiminin Ukrayna politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Biden, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak.

'ÇİN TRUMP'I TERCİH ETMİYOR'

ABD'li istihbarat şefi Evanina, açıklamasında Çin ve İran'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.