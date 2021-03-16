HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İstihbaratı: “Rusya ve İran Seçimlere Müdahale Etti”

ABD İstihbaratı: “Rusya ve İran Seçimlere Müdahale Etti”

16.03.2021 23:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD İstihbaratı: “Rusya ve İran Seçimlere Müdahale Etti”

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardı

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardı.

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump’ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden’a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova’nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

ABD istihbarat daireleri, İran tarafından yürütülen ve Trump'ın gördüğü desteği baltalamayı amaçlayan "çok yönlü bir gizli etki kampanyası" da dahil olmak üzere seçmenleri etkilemeye yönelik başka girişimlerin de olduğunu tespit etti.

Rapor ayrıca, Trump'ın müttefikleri tarafından Çin'in Biden adına seçimlere müdahale ettiği şeklindeki bir karşı söylemin yayılmaya çalışıldığına işaret etti, ancak Pekin'in "müdahale çabası uygulamadığı" sonucuna vardı.

Raporda, Çin’in, ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçim sonucu ne olursa olsun Çin'in yakalanma riskini almasına değmeyeceği kanısında olduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililer Küba, Venezuela ve Lübnanlı militan grubu Hizbullah tarafından da seçimlere etki edilmeye çalışıldığı sonucuna vardıklarını, ancak genel olarak bunların Rusya ve İran’ın çabalarına göre daha küçük kapsamlı kaldığını bildirdi.

ABD istihbarat teşkilatları ve eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya’nın daha önce seçim sonuçlarını Trump lehine etkilemek için o dönemki rakibi Hillary Clinton’a karşı propaganda kampanyası yürüttüğünü ve bu şekilde 2016 seçimlerine de müdahale ettiğini ortaya koymuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Rusya'da 5.9 büyüklüğünde depremRusya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları sürüyor

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Rusya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Fransa'da 'rıza yaşını' 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Çok konuşulacak tasarı onaylandı! Bu yaşın altındaki biriktelikler tecavüz sayılacak

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere düştü

Yer değiştirmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.