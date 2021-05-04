ABD İstihbaratı: ‘‘Taleban Kadın Haklarını Baltalayabilir’’

Raporda kadın haklarında sağlanan ilerlemenin ülke içindeki destekten çok dışarıdan dayatmayla meydana geldiği ve Taliban bunu tersine çevirmese bile koalisyonun çekilmesinin ardından bu hakların gerileyebileceği bildirildi.

Konsey’in ‘‘Tolplum Bilinci Raporu’’an göre ABD liderliğindeki koalisyonun Afganistan’dan çekilmesi durumunda erkek egemen toplumun yansıması olarak kadın haklarının tehdit altında kalmassı olasılığı var.

Raporda Taleban’ın kadın haklarına yönelik kısıtlayıcı yaklaşımında ısrarcı olmaya devam ettiği ve grubun ülke genelinde yeniden güç sahibi olması durumunda, geçen 20 yılda bu alanda sağlanan ilerlemenin geri gidebileceği belirtildi.

ABD istihbarat uzmanlarının son raporuna göre Taleban’ın Afganistan’da yeniden güç kazanması, Afgan kadınların haklarıyla ilgili kazanımların gerilemesine neden olabilir.

Başkan Joe Biden’ın geçen ay ABD’nin Afganistan’da kalan en az 2 bin 500 askerini ve diğer yabancı güçleri ülkeden çekme kararı, Afganistan’ın Taleban’ı iktidara getirecek yeni bir iç savaşın eşiğine gelebileceği kaygılarına neden oluyor.

Bu endişeler, Afgan hükümeti ve Taleban arasında ABD destekli barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle tetiklendi. ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin 1 Mayıs tarihinden gecikmesi Taleban’ın hükümet güçlerine yönelik saldırılarını arttırmasına neden oldu.

2001 yılında ABD liderliğindeki işgal ile devrilmeden önce Taleban kız çocuklarının okula gitmesinin, kadınların evleri dışında çalışmasının ve yanlarında erkek akrabaları olmadan dışarı çıkmasının yasaklanması gibi katı İslamcı kurallar uyguluyordu.

Bu kuralları ihlal eden kadınlar Taleban’ın ahlak polisi tarafından kamuya açık alanlarda küçük düşürülüyor ya da dayak yiyordu.

Rapora göre bu uygulamaların birçoğu hükümet kontrolundaki yerlerde de hala devam ediyor. Yıllar boyu süregelen savaş milyonlarca kadını, sakat, dul ya da yoksul bıraktı; birçoğu göç etmek zorunda kaldı.