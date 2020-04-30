ABD İstihbaratı: “Wuhan’da Laboratuvar Kazası İhtimali Araştırılıyor”

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü salgınına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, virüsün insan tarafından üretilen bir virüs olmadığı yönündeki bilimsel görüşün desteklendiği ancak salgının Wuhan’daki bir laboratuvarda başlayıp başlamadığına ilişkin değerlendirmenin süreceği belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden yapılan kısa yazılı açıklamada, “Covid-19 virüsünün insan tarafından üretilen ya da genetiği değiştirilmiş bir virüs olmadığı yönündeki yaygın bilimsel görüşe katılıyoruz” denildi.

Bazı bilim adamları, virüsün laboratuvar ortamında üretilmediğini vurgulamakla birlikte, salgının Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu başlamış olması ihtimalini gündeme getirmişti. Trump yönetimi de bu ihtimali araştırdıklarını belirtmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada da, “ABD istihbarat camiası, salgının enfekte olan hayvanlarla temas aracılığıyla başlayıp başlamadığını ya da salgının Wuhan’daki bir laboratuvarda yaşanan bir kazanın sonucu olup olmadığını belirlemek amacıyla ortaya çıkan bilgi ve istihbaratı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

