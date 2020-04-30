HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ABD İstihbaratı: “Wuhan’da Laboratuvar Kazası İhtimali Araştırılıyor”

ABD İstihbaratı: “Wuhan’da Laboratuvar Kazası İhtimali Araştırılıyor”

30.04.2020 18:30 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü salgınına ilişkin açıklama geldi

ABD İstihbaratı: “Wuhan’da Laboratuvar Kazası İhtimali Araştırılıyor”

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü salgınına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, virüsün insan tarafından üretilen bir virüs olmadığı yönündeki bilimsel görüşün desteklendiği ancak salgının Wuhan’daki bir laboratuvarda başlayıp başlamadığına ilişkin değerlendirmenin süreceği belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden yapılan kısa yazılı açıklamada, “Covid-19 virüsünün insan tarafından üretilen ya da genetiği değiştirilmiş bir virüs olmadığı yönündeki yaygın bilimsel görüşe katılıyoruz” denildi.

Bazı bilim adamları, virüsün laboratuvar ortamında üretilmediğini vurgulamakla birlikte, salgının Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu başlamış olması ihtimalini gündeme getirmişti. Trump yönetimi de bu ihtimali araştırdıklarını belirtmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada da, “ABD istihbarat camiası, salgının enfekte olan hayvanlarla temas aracılığıyla başlayıp başlamadığını ya da salgının Wuhan’daki bir laboratuvarda yaşanan bir kazanın sonucu olup olmadığını belirlemek amacıyla ortaya çıkan bilgi ve istihbaratı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattıBakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden motosiklet konvoyuyla böyle uğurlandı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandı

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

Burhan Amca'dan iyi haber geldi!

Boyun ve sırt ağrısı neden olur? Hareketsiz yaşama dikkat!

Boyun ve sırt ağrısı neden olur? Hareketsiz yaşama dikkat!

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.