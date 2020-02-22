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ABD istihbaratına göre Rusya ön seçime Sanders lehine müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Amerikan istihbaratın edindiği bilgilere göre Rusya, Bernie Sanders’ın Demokratların başkan adayı olması için ABD başkanlık seçimlerine müdahalede bulunuyor.

ABD istihbaratına göre Rusya ön seçime Sanders lehine müdahale etti

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders, Bakersfield kentinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Sanders istihbarat yetkililerinin kendisine, partisinin başkan adayı seçilmesi için Rusya'nın ön seçim sürecine müdahale ettiğini söylediğini aktardı.

"İstihbaratçılar tam da şu anda 2020'de seçim kampanyasına müdahale ettiklerini bize söylüyor" diyen Sanders "Ben de Sayın Putin'e şunu söylüyorum, eğer başkan seçilirsem emin olun ki Amerikan seçimlerine müdahale edemeyeceksiniz" diye konuştu.

The Washington Post gazetesi konuyla ilgili cuma günkü sayısında ABD yetkililerinin Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda Bernie Sanders'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ı ve bazı milletvekillerini bilgilendirdiğini yazmıştı. Gazetenin haberinde müdahalenin biçimine dair bir ayrıntı yer almamıştı.

Sanders yaklaşık bir ay önce de kendisine konuyla ilgili bilgi verildiğini söyledi. "Bize Rusya'nın ve belki başka ülkelerin de bu kampanyaya müdahale edeceği söylendi" diyen Sanders "Rusya Amerikan seçimlerinden uzak dur” diye konuştu.

"Yaptıkları şey çok çirkin, bazı Tweetlerini ve malzemelerini gördüm" diyen Sanders "Bizi bölmek istiyorlar. Kaos yaratmak istiyorlar. Amerika'da nefret yaratmak istiyorlar" dedi.

Rusya ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunlar, ne yazık ki seçimlere yaklaştıkça artacak olan paranoyak açıklamalar" dedi. Peskov "Bunların gerçekle hiçbir alakası yok” diye konuştu.

Reuters / EC

©Deutsche Welle Türkçe

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