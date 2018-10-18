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ABD İstihbaratında Kaşıkçı’nın Öldürüldüğü Görüşü Ağır Basıyor

18.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürüldüğü düşünülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Başkan Donald Trump’la görüşecek. ABD istihbaratında Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ve bunun Veliaht Prens Bin Selman’dan habersiz yapılamayacağı kanısı güçleniyor

ABD İstihbaratında Kaşıkçı’nın Öldürüldüğü Görüşü Ağır Basıyor

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürüldüğü düşünülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Başkan Donald Trump’la görüşecek. ABD istihbaratında Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ve bunun Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’dan habersiz yapılamayacağı kanısı güçleniyor.

Trump Pompeo’nun kendisine Suudi gazeteci konusunda rapor vereceğini ve ilk olarak da Türkiye’nin Kaşıkçı’nın işkence görerek öldürüldüğüne ilişkin elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydını soracağını söylemişti. Trump, “Böyle bir ses kaydı varsa eğer, Türkiye’den istedik. Ses kaydı var mı henüz emin değilim. Muhtemelen var” demişti.

Amerikalı istihbarat yetkililerinde Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne yönelik kanı gittikçe güçleniyor. New York Times gazetesine konuşan ve isimlerini vermeyen istihbarat yetkilileri talimatın doğrudan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’dan geldiğine ilişkin ellerinde bir delil olmadığını belirtti. Ancak istihbarat yetkilileri, Muhammed Bin Selman’ın güvenlik güçleri üzerindeki denetimi ve Kaşıkçı olayına karıştığı iddia edilen kişiler arasında Veliaht Prens’in koruma ekibindeki isimlerin de olması düşünüldüğünde, olayın Muhammed Bin Selman’ın bilgisi olmadan gerçekleşmiş olmasına ihtimal vermiyor.

Başkan Trump’a yakın bir isim olan Rudy Guiliani de Suudilerin Kaşıkçı’yı öldürdüğünü ancak bundan kimin sorumlu olduğunun ya da emrin doğrudan Kral ya da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’dan gelip gelmediği sorularının sorulması gerektiğini söyledi.

Çöl’deki Davos” iptal mi edilecek?

Avrupa’dan da Kaşıkçı konusunda tepkiler artıyor. Çok sayıda şirket ve medya kuruluşu, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’da yapılması planlanan ve “Çöldeki Davos” olarak nitelenen yatırım konferansına katılımını iptal etmişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire da konferansa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra da konferansa katılmayacak. Amerika Maliye Bakanı Steve Mnuchin ise konferansa katılım konusunda nihai kararını Pompeo’nun değerlendirmesinden sonra verecek.

“Türkiye Amerika ve Avrupa’yla Ses Kaydını Paylaşmadı”

Türkiye’de hükümet yanlısı gazetelerden biri olan Yeni Şafak gazetesi Türkiye’nin Kaşıkçı olayına ilişkin elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydından ayrıntıları yayınlamıştı. Kaşıkçı’nın sorguda işkence sırasında parmaklarının kesildiği ve sonra da vücudunun parçalara ayrıldığı iddia edilmişti. New York Times gazetesi de konuyla ilgili haberinde bu ayrıntıları doğrulayan üst düzey Türk bir yetkilinin sözlerine yer vermişti. Reuters haber ajansının ulaştığı iki hükümet yetkilisi ise bu ayrıntıları doğrulamadı.

Reuters’a bilgi veren yedi Amerikalı ve Avrupalı güvenlik yetkilisine göre, Türkiye Amerikan yönetimi ya da Avrupalı müttefikleriyle Kaşıkçı olayına ilişkin ses ya da görüntü kaydı paylaşmadı. Amerika ve diğer müttefikleri kendi kaynak ve yöntemlerini kullanarak istihbarat topladı ve bu güvenlik kaynaklarının dördü ellerindeki istihbaratın ses kayıtlarına dayanan haberleri kısmen doğruladığını söyledi.

Türkiye’de hükümet yanlısı Sabah gazetesi geçtiğimiz hafta Kaşıkçı olayında rollerinin olduğunu iddia ettiği 15 kişilik Suudi ekibin isimlerini yayınlamıştı. New York Times gazetesi de, bu kişilerden en az dokuzunun kimliklerini bağımsız kaynaklarca doğruladığını yazmıştı.

Reuters haber ajansına göre de 15 kişilik ekipteki kişilerden biri İçişleri Bakanlığı’nda 20 yıldır çalışan adli tıp uzmanı El Tubaigi. Bir diğeri de 2007 yılında Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği’nde görev yapmış bir diplomat olan Mahir Abdülaziz Mutreb. New York Times gazetesinin sosyal medya profilleri, cep telefonu veri tabanları ve kamuya açık kaynaklarla görüntü taramalarıyla da doğruladığı bilgilere göre Mutreb’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la sık sık seyahat ettiği biliniyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi konsolosluk binasında aramanın başladığı gün Suudi Arabistan’a dönmüştü. Suudi basını Uteybi’nin açığa alındığını ve hakkında da ihlal gerekçesiyle soruşturma açıldığını yazmış ancak ne gibi bir ihlalle itham edildiğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Yeni Şafak gazetesinde yer alan ve daha sonra Amerikan basınının da yer verdiği habere göre Uteybi’nin Türkiye’nin elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydında Kaşıkçı’nın sorgusuna yapan kişilere “Bu işi dışarda yapın yoksa başım derde girecek” dediği iddia edilmişti.

Türkiye’de Yeni Şafak gazetesi de Kaşıkçı operasyonuna katıldığı iddia edilen 15 kişi arasında yer alan Suudi Hava Kuvvetleri’ne mensup 31 yaşındaki teğmen Meşal Saad El Bostani’nin Riyad’da “şüpheli bir trafik kazasında” hayatını kaybettiğini öne sürdü. Gazete trafik kazasıyla ilgili başka bir ayrıntıya yer vermedi, Bostani’nin Kaşıkçı olayındaki rolünün de henüz netleşmediğini yazdı.

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