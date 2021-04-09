ABD İstihbaratından “Felaket" Uyarısı”

ABD'li istihbarat uzmanları tarafından yeni yayınlanan rapora göre Corona virüsü pandemisi ve köklü sistem ve kurumların karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele eden dünyayı, önümüzdeki 20 yıl içinde daha da zorlu bir dönem bekliyor.

İstihbarat uzmanları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana küresel olaylara egemen olan kurum ve sistemlerin; iklim değişikliği, hastalık, mali krizler ve sürekli gelişen teknoloji gibi “art arda gelen küresel zorluklara” yanıt vermede zorlanacağını öngörüyor.

“Bu zorluklar; toplumların, devletlerin ve uluslararası sistemin dayanıklılığını ve uyum sağlama becerilerini defalarca sınayacak, çoğu zaman mevcut sistem ve modellerin kapasitesi aşılacak” ifadelerine yer verilen rapor, yaşanacak bazı gelişmelerin “felaket” olabileceği tahmininde bulunuyor.

Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından her dört yılda bir hazırlanan Küresel Eğilimler 2040 (Global Trends 2040) başlıklı rapor, ABD gibi demokrasilerin güçlenmeye devam edeceğini kaydediyor, ancak bunun, giderek daha çok derinleşen ve sık sık ortaya çıkan sorunlarla mücadele yolunu bulamaması durumunda gerçekleşemeyeceğini vurguluyor.