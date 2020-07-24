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ABD İstihbaratından Seçime Müdahale Uyarısı

24.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Seçimlere dış müdahale konusunda kaygılı olan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi’nden, seçmenlere de tetikte olmaları çağrısı geldi

ABD İstihbaratından Seçime Müdahale Uyarısı

ABD’nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı’ndan Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine “dış müdahale” uyarısı geldi. William Evanina, bu konuda seçmenlerin de tetikte olması gerektiğinin altını çizdi.

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Başkanı William Evanina, ABD’de başkanlık seçimlerine yaklaşık 100 gün kala, ABD istihbarat yetkililerinin kampanya ekiplerine ve Kongre üyelerine, olası müdahale konusunda verdikleri bilgilerin bazılarının, kendi merkezince seçmenlerle de paylaşılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Bürosu Direktörlüğü’nün karşı istihbarat birimini yöneten Evanina, “Amerikan halkı seçimin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması konusunda rol üstlenebilir. Özellikle dış müdahaleye karşı sürekli gözünü dört açarak” dedi.

“Bilgiye eleştirel gözle bakın, kaynakları kontrol edin”

Evanina yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikalılar’ı en basitinden bilgiye eleştirel bir gözle bakmaya, paylaşmadan önce bilginin kaynaklarını kontrol etmeye, sanal ortamda sistem güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kurallara uymaya, başarılı medya okur yazarlığı ilkelerini uygulamaya ve seçimle bağlantılı şüpheli gördükleri durumları yetkililere bildirmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD istihbarat camiası, 2017 yılının Ocak ayında yaptığı değerlendirmede Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği sonucuna varmış; Moskova’nın Donald Trump’ın seçimi kazanmasına yardım etmeyi amaçladığını belirtmişti. Başkan seçilen Trump ise, istihbarat bulgularına şüpheyle yaklaşmıştı.

“Sonuçlarla oynanması zor ama seçmenler medya üzerinden hedef alınıyor”

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Başkanı William Evanina, ABD’de oy sayımı ve denetleme sistemlerinin karmaşık olduğuna dikkat çekerek, hasım ülke ya da grupların, oy sayımı sonuçlarını dikkat çekmeden değiştirmelerinin ya da sonuçlarla oynamalarının son derece zor olduğunu vurguladı.

Ancak Evanina, yabancı hasımların seçim kampanyalarını ve adayların yanı sıra seçim altyapısını hedef almaya çalıştığını gördüklerine de dikkat çekti.

İstihbarat yetkilisi, yabancı ülkelerin Corona virüsü salgını ve ülke genelindeki protestolar gibi konularda sosyal ve geleneksel medya üzerinden Amerikan seçmenini hedef aldığını ve bu konuları dezenformasyon aracı olarak kullandıkları uyarısında bulundu.

Evanina, Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi’nin özellikle Çin, Rusya ve İran’ın müdahalesi konusunda kaygılı olduğunu; başka ülkelerin ya da devlet dışı aktörlerin de seçim sürecine zarar verebileceğine dikkat çekti.

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