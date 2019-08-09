ABD İstihbaratının 2 Numarası da İstifa Etti

Ancak Trump geçen hafta, “Aylarca sürece karalama ve iftira kampanyasıyla uğraşmak yerine Kongre’de kalmasının daha iyi olacağını söyledim. Bu insanlarla uğraşmasının John’a ve ailesini nasıl sefil edeceğini anlattım. O da o nedenle Kongre’de kalmayı tercih etti” diyerek Ratcliffe'i aday göstermekten vazgeçtiğini söyledi.

28 Temmuz günü Başkan Trump, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats'un görevinden ayrıldığını, yerine de John Ratcliffe'i aday gösterdiğini açıklamıştı.

Başkan Donald Trump Twitter üzerinden ayrıca, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi'ne bir başkan vekilinin kısa bir süre içinde açıklanacağını belirtti.

İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats geçen ay istifa ettiğini açıklamış, Trump Coats yerine Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi üyesi John Ratcliffe'i aday göstermiş daha sonra da Ratcliffe'i aday göstermekten vazgeçmişti.

Başkan Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Sue Gordon'ın istifa ettiğini açıkladı.

Trump'ın bu kararında, Ratcliffe’in deneyimsizliği ve özgeçmişinde bazı noktaları abarttığı yönündeki iddiaların etkili olduğu söyleniyor.

Demokrat Kongre üyeleri ve eski istihbarat yetkilileri de, bu süreçte, sıkı bir Trump destekçisi olarak tanınan 53 yaşındaki John Ratcliffe’in deneyim ve uzmanlıktan uzak bir isim olduğunu ve ABD istihbaratını Başkan’ın yörüngesine sokacağı endişelerini sık sık dile getiriyordu.

ABD istihbaratının 2 numarası olan ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Sue Gordon'ı istifası, Başkan Trump Gordon'ı dairenin başkan vekili olarak atamayı düşündüğü bir süreçte geldi.

Başkan Trump Gordon'ın görevini resmi olarak 15 Ağustos'ta bırakacağını belirtti.

