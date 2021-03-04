ABD İstihbaratının Kaşıkçı Cinayeti Raporu Dosyaya Konacak mı?

Cengiz, ‘‘Yeni açıklanan rapor kapsamında yeni delillerin de dosyaya eklenmesini istedik. Bundan sonraki süreci avukatlarla takip edeceğiz. En son yayınlanan rapor doğrudan veliahda da bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda mahkeme sürecinin de buna dahil olmasını talep ediyorum, takip ediyorum’’ dedi.

Duruşma sonrası yanında avukatı ile gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Hatice Cengiz, mahkemenin yaklaşımıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmadı.

İlk duruşmada olduğu gibi davanın bugünkü celsesine de katılan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı Ali Ceylan, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi’nin (DNI) geçtiğimiz hafta açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporunun dava dosyasına konulmasını istedi. Ceylan ayrıca raporda bahsi geçen ancak İstanbul’daki yargılamada yer almayan isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etti.

Duruşma sonrası VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Önderoğlu, ‘‘Müşteki avukatının mahkemeye bir talebi oldu. Amerikan istihbaratının yayınladığı raporun bir örneğinin Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı aracılığıyla dosyaya getirilmesi yönünde bir talebi vardı. Mahkeme burada pasif bir tutum sergileyerek ‘Bunu siz kendiniz savcılık aracılığıyla talep edebilirsiniz’ gibi bir gerekçeyle reddetti. Dolayısıyla ilintili olabilmesi ve delil durumunu değiştirebilir olması ihtimaliyle aslında mahkemenin daha aktif tutum alabileceğini düşünüyoruz’’ dedi.

Otaibi’nin eski koruması, ‘‘Şoförü Hakan da olay günü izinliydi ama Hakan'ı o arayarak çağırmış. Beni çağırmadı. Hakan'a sorduğumda Büyükçekmece'de alışveriş yaptığını sonrasında konsolosun akrabasını havalimanına bıraktığını söyledi’’ dedi.

O dönem başkonsoloslukta şoför olarak görev yapan E.Y. ise Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dakikalarda şoförlerin bulunduğu odanın kapısının kapatıldığını anlattı.

E.Y., ‘‘Olay günü biz eksi üçüncü kattaydık. Güvenlik müdürü bizim bulunduğumuz odanın kapısını kapattı ve ‘Ben gelmeden çıkmayın’ dedi. Kapı yirmi dakika kapalı kaldı. Daha sonra açıldı. Ben de yarım saat sonra dışarı çıktım. Olağanüstü bir şey vardı ama ne olduğunu anlayamadık. Ben Cemal Kaşıkçı’yı hiç görmedim. Ama eksi üçüncü katta bomba patlasa duymayız. Başkonsolosun çalışan şoförler aracılığıyla haber göndererek, ‘Rezidansa kimse gelmesin’ dediğini, hatta özel şoförünün denediğini, onu bile almadığını duyduk" dedi.

‘‘Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri’’

Olay günü Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’yı otomobille Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na götüren Hikmet Çetinkaya ise konsoloslukta çalışan bir kişinin ‘‘Bunların nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor musunuz, uzaklaşın boşuna beklemeyin’’ dediğini, kendisinin de ‘‘Kameralar var, nasıl çıkaracaksınız, kaybolamaz’’ yanıtını vermesi üzerine ‘‘Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri’’ yorumunu yaptığını aktardı.

Bu arada 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşlarından ve cinayetin ilk bir yılında kamuoyunun dikkatini bu meseleye çekmek için ciddi uğraş veren Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’nın duruşmada ifade vermesi için zorla getirme kararı aldı.

Davanın dördüncü duruşması 8 Temmuz’da yapılacak.

