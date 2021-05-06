HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İstihdam Piyasasındaki Toparlanma Güçleniyor

ABD İstihdam Piyasasındaki Toparlanma Güçleniyor

06.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son verilere göre, 1 Mayıs’ta biten haftada 498 bin kişi ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Bir önceki hafta bu sayı 590 bin civarındaydı

ABD İstihdam Piyasasındaki Toparlanma Güçleniyor

ABD’de işsizlik yardımı başvurularının sayısı geçen hafta tahminlerin üzerinde bir oranda düştü. Ülkede Corona virüsü vakalarının hızla azalması ve büyük çapta devlet yardımının getirdiği ekonomik canlanma sayesinde istihdam piyasasındaki toparlanma da hız kazanıyor.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık verilere göre, 1 Mayıs’ta biten haftada 498 bin kişi ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Bir önceki hafta bu sayı 590 bindi. Bu, pandemi nedeniyle zorunlu kapanma tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020 yılı Mart ayı ortasından bu yana en düşük sayıda işsizlik yardımı başvurusunun yapıldığı hafta olmuştu.

Reuters’ın anketine katılan ekonomi uzmanları, son haftada başvuruların sayısını 540 bin olarak tahmin etmişti.

Hükümet pandemi nedeniyle son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık yardım sağladı. 16 yaş üzerindeki tüm Amerikalılar artık Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanmış durumda ve New York, New Jersey ve Connecticut gibi bazı eyaletler salgın tedbirleri kapsamında işletmelere getirilen kapasite kısıtlamalarını kaldıma kararı aldı.

Dün yayınlanan raporlara göre, Nisan ayında özel işletmeler son 7 ayda en fazla sayıda çalışanı işe aldı. Hizmet sektörü istihdamında da son 2,5 yılın en yüksek oranlarına ulaşıldı. Tüketicilerin istihdam piyasasına ilişkin algıları da 13 ayın en güçlü seviyesine çıktı.

İstihdam piyasasındaki güçlenme bugün yayınlanan bir başka rapora da yansıdı. Küresel işe alım şirketi Challenger, Gray & Christmas’ın raporunda, Amerika’daki işverenlerce duyurulan işten çıkarmaların Nisan ayında yüzde 25 oranında düştüğü ve 2000 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Bu yıl şimdiye kadarki planlı işten çıkarmaların oranı da, geçen yılki aynı döneme göre yüzde 84 düştü.

Reuters’ın ekonomi uzmanlarıyla yaptığı ankete göre, tarım dışı iş alanlarında geçen ay 978 bin kişinin daha istihdam edildiği tahmin ediliyor. Bu sayı Mart ayında 916 bindi. Çalışma Bakanlığı, Nisan ayı istihdam raporunu Cuma günü açıklayacak.

İşsizlik yardımı başvuruları 2020 yılının Nisan ayında 6 milyon 149 binle rekor kırmıştı. Şu anki rakamlar önemli ölçüde düşmüş olsa da, sağlıklı bir istihdam piyasası için eşik olarak görülen 200 bin ila 250 bin seviyesinin hala üzerinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Putin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destekPutin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.