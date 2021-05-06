ABD İstihdam Piyasasındaki Toparlanma Güçleniyor

Hükümet pandemi nedeniyle son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık yardım sağladı. 16 yaş üzerindeki tüm Amerikalılar artık Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanmış durumda ve New York, New Jersey ve Connecticut gibi bazı eyaletler salgın tedbirleri kapsamında işletmelere getirilen kapasite kısıtlamalarını kaldıma kararı aldı.

Reuters’ın anketine katılan ekonomi uzmanları, son haftada başvuruların sayısını 540 bin olarak tahmin etmişti.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık verilere göre, 1 Mayıs’ta biten haftada 498 bin kişi ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Bir önceki hafta bu sayı 590 bindi. Bu, pandemi nedeniyle zorunlu kapanma tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020 yılı Mart ayı ortasından bu yana en düşük sayıda işsizlik yardımı başvurusunun yapıldığı hafta olmuştu.

ABD’de işsizlik yardımı başvurularının sayısı geçen hafta tahminlerin üzerinde bir oranda düştü. Ülkede Corona virüsü vakalarının hızla azalması ve büyük çapta devlet yardımının getirdiği ekonomik canlanma sayesinde istihdam piyasasındaki toparlanma da hız kazanıyor.

Dün yayınlanan raporlara göre, Nisan ayında özel işletmeler son 7 ayda en fazla sayıda çalışanı işe aldı. Hizmet sektörü istihdamında da son 2,5 yılın en yüksek oranlarına ulaşıldı. Tüketicilerin istihdam piyasasına ilişkin algıları da 13 ayın en güçlü seviyesine çıktı.

İstihdam piyasasındaki güçlenme bugün yayınlanan bir başka rapora da yansıdı. Küresel işe alım şirketi Challenger, Gray & Christmas’ın raporunda, Amerika’daki işverenlerce duyurulan işten çıkarmaların Nisan ayında yüzde 25 oranında düştüğü ve 2000 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Bu yıl şimdiye kadarki planlı işten çıkarmaların oranı da, geçen yılki aynı döneme göre yüzde 84 düştü.

Reuters’ın ekonomi uzmanlarıyla yaptığı ankete göre, tarım dışı iş alanlarında geçen ay 978 bin kişinin daha istihdam edildiği tahmin ediliyor. Bu sayı Mart ayında 916 bindi. Çalışma Bakanlığı, Nisan ayı istihdam raporunu Cuma günü açıklayacak.

İşsizlik yardımı başvuruları 2020 yılının Nisan ayında 6 milyon 149 binle rekor kırmıştı. Şu anki rakamlar önemli ölçüde düşmüş olsa da, sağlıklı bir istihdam piyasası için eşik olarak görülen 200 bin ila 250 bin seviyesinin hala üzerinde.

