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ABD İstihdam Rakamları Beklentileri Aştı

05.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Amerika’da Haziran ayı istihdam rakamları tüm beklentilerin üzerinde geldi ve 224 bin arttı. Bu toparlanma, on yıldan fazla genişlemenin ardından ABD ekonomisinin dayanıklılığının göstergesi olarak kabul ediliyor

ABD İstihdam Rakamları Beklentileri Aştı

Amerika’da Haziran ayı istihdam rakamları tüm beklentilerin üzerinde geldi ve 224 bin arttı. Bu toparlanma, on yıldan fazla genişlemenin ardından ABD ekonomisinin dayanıklılığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tüm dünyada küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Çalışma Bakanlığı’nın Haziran ayı istihdam rakamlarındaydı. Beklentiler istihdamın 160 bin artması ve işsizlik rakamının yüzde 3,6 olmasıydı ancak beklentileri hayli aşan bir tablo ortaya çıktı.

Amerika Çalışma Bakanlığı verileri bu artışın Mayıs ayındaki 72 bin istihdam gibi zayıf bir büyüme sonrasına geldiğine dikkat çekiyor. İşe alımlarda yaşanan artışın, işverenlerin küresel büyümedeki yavaşlık ve vergi indirimleri gibi kaygılarının ortadan kalktığına da işaret ediyor. Daha fazla kişinin iş aradığı Amerika’da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıktı.

Saat başına kazanılan ücretlerde ise geçen yıla göre yüzde 3,1’lik artış yaşandı.

Güçlü ekonomik büyüme tablosu ve son gelen güçlü istihdam verileri ABD Merkez Bankası FED’e yönelik faiz indirme çağrılarını azaltabilir.

Öte yandan tüm verilerin çelişkilerine de dikkat çekiliyor. Zira tüketici harcamalarında bir değişiklik gözlenmezken ev satışları artıyor. Ancak inşaat harcamalarının yanı sıra imalat sektörü yavaşlıyor. Restoran, finans gibi hizmet sektörlerindeki büyüme Haziran ayında yavaşladı.

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