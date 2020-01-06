ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi tüm dünyada gözleri Ortadoğu'ya çevirdi. İran'dan gelen peş peşe 'intikam' açıklamaları ve ardından Irak'taki ABD hedeflerine yapılan saldırılarla gerilim tırmandı.

Son olarak Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Beyaz Satay'dan çok sert tepki geldi.

TRUMP BU KEZ IRAK'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

İRAN ÜLKE GENELİNDE ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Reuters'ın haberine göre ise, ABD'li bir üst düzey yetkili, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran’ın füze birliklerinin ülke genelinde alarm durumuna geçtiğini söyledi.

Teyakkuz halinin savunma ya da saldırı için mi olduğunun henüz belli olmadığı belirtildi. ABD ordusunun durumu izlemeye devam ettiği açıklandı.

