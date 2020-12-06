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  4. "ABD Japonya ve Fransa Doğu Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Yapacak"

"ABD Japonya ve Fransa Doğu Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Yapacak"

06.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Japon medyasında yer alan haberlerde Japonya, Fransa ve ABD’nin önümüzdeki yıl Mayıs ayında ilk kez bir birlikte bir askeri tatbikat düzenleyecekleri öne sürüldü

Japon medyasında yer alan haberlerde Japonya, Fransa ve ABD’nin önümüzdeki yıl Mayıs ayında ilk kez bir birlikte bir askeri tatbikat düzenleyecekleri öne sürüldü. Tatbikat Çin’in bölgede askeri faaliyetlerini arttırması üzerine yapılacak olması ve ilk kez düzenlenecek olması açısından dikkat çekiyor.

Sankei gazetesinin haberine göre Japonya ve Fransa ve ABD ordusunun yer alacağı üçlü tatbikat Japonya’nın yerleşim olmayan ada bölgelerinde düzenlenecek. Aslen olası bir doğal felaket sonrasına ilişkin senaryolar üzerine kurulacak tatbikat da aynı zaman da bir saldırıya karşı savunma eylemi denemeleri de yapılacak.

Japonya Savunma Bakanlığı, Reuters Haber Ajansı’nın konuya ilişkin sorulara henüz bir doğrulama ya da yalanlamada bulunmadı.

Gazetede yer alan haberde tatbikatın aslen Çin’in, Doğu Çin Denizi’nde Japonya’ya ait adaların olduğu bölgede hak iddia etmesine karşı yapılacağı belirtildi.

Fransız Donanması Amirali Pierre Vandier, Sankei gazetesine daha önce verdiği bir röportajda “Bölgedeki varlığımızı göstermek ve Fransa ve Japonya işbirliğine dair bir mesaj vermek istiyoruz” demişti.

Amiral Vandier “Bu mesaj Çin’i hedef alıyor. Bu mesaj çok uluslu bir işbirliği ve denizlerde geçiş serbestliğine işaret ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Çin yönetimiyse bölgedeki faaliyetlerinin barış amaçlı olduğunu dile getiriyor. Ancak Japonya, tartışmalı adaların bulunduğu bölgelerde Çin donanmasının faaliyet göstermesinden kaygı duyuyor.

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