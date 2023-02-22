ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritasını paylaştı! Deprem uzmanı zemin sıvılaşması konusunda uyardı

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde depremlerin sonrasında dünya genelindeki bilim insanları o bölgedeki fay hareketliliğini yakından takip etmeye başladı. Deprem uzmanı olan Dr. Wendy Bohon, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede , “Bu büyüklükte depremlerin hem Kuzey Anadolu faylarında hem de Doğu Anadolu faylarında meydana gelmesini bekliyoruz çünkü çok uzunlar” diyerek uyarmıştı. Dr. Bohon bu kez ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) zemin sıvılaşma haritasını paylaştı.

HARİTA ÜZERİNDEN UYARDI

20 Şubat’ta Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremin sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Bohon zemin sıvılaşma haritasıyla riskin devam ettiğini gösterdi. USGS tarafından paylaşılan haritayı ekleyen Dr. Bohom, “USGS'den alınan bu haritadaki gölgeli alanlar, Türkiye'deki son 6.3 büyüklüğündeki depreminde sıvılaşma yaşamış olabilecek yerleri göstermektedir. Renkli çizgiler sallanma düzeylerini gösterir” dedi.

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Dr. Bohom zemin sıvılaşmasını ise, “Genellikle bir sarsıntının sonucu olarak suya doymuş tortu ya da toprak gücünü geçici olarak kaybeder. Zemin bir süre sıvı gibi davranır ve kısa bir sürede bataklık gibi görünür” sözleriyle anlattı.