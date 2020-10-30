ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden İzmir Depremi Değerlendirmesi

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) internet sitesinden merkez üssünün Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adası olduğu belirtilen İzmir depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.

USGS’in depreme ilişkin paylaştığı tektonik analizde, “Deprem Ege Denizi’nin doğusundaki Avrasya tektonik plakasının içinde sığ bir derinlikte yaşanan normal fay kırılması sonucu meydana geldi” ifadeleri yer aldı.

“Plaka içi deprem”

Son yaşanan depremin bölgede daha önceki depremlerle büyük ölçüde tutarlı olduğu ve depremin “plaka içi deprem” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin yaptığı değerlendirmede, “30 Ekim 2020 tarihli deprem, Afrika plakasının Avrasya’ya doğru yılda yaklaşık 10 milimetre kuzeye doğru kaydığı en yakın ana plaka sınırının yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde. Bu nedenle bu deprem plaka içi deprem olarak değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ege Denizi’nde sık sık orta ve büyük ölçekli depremlerin yaşandığı; bugünkü depremin meydana geldiği bölgenin 250 kilometre içinde kalan kısmında son 100 yıl içinde 6 ve üzeri büyüklükte 29 tektonik faaliyetin meydana geldiği belirtildi.