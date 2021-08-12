ABD Kabil'de Diplomatik Personelini Azaltıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki büyükelçiliğinde çalışanların sayısını azaltacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki güvenlik durumu ışığında ABD'nin ‘’sivil ayak izini çekirdek diplomatik varlığa" indireceğini söyledi.

Price, basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz açık kalacak ve diplomatik misyonumuz devam edecek" dedi. Price, büyükelçiliğin yerinin değiştirilebileceğine dair iddialarla ilgili de, elçiliğin mevcut konumunda açık kaldığını kaydetti.

Diplomatik personelin çekilmesi sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını söyleyen Price, büyükelçilik personelinin taşınmasına yardımcı olmak için Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'na takviye ABD birliklerinin gönderileceğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da ABD büyükelçiliği personelinin çekilmesini güvence altına almak için Afganistan'a geçici olarak gönderilecek asker sayısını yaklaşık 3 bin olarak açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, ilk konuşlandırmanın önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde gerçekleşeceğini söyledi.

