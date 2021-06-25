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“ABD Kabil’de Türk Askerine Geçici Destek Verecek”

25.06.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden’ın bugün Beyaz Saray’da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi beklenirken, yönetimden bir yetkili Türkiye’nin Kabil Havaalanı’ndaki rolüyle ilgili Associated Press’e açıklama yaptı

“ABD Kabil’de Türk Askerine Geçici Destek Verecek”

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve barış müzakerelerinden sorumlu yetkili Abdullah Abdullah ile görüşecek. Yetkililere göre Kabil havaalanında güvenliğin sağlanması için Türk askerine destek olmak üzere bir grup Amerikan askeri geçici olarak görev yapacak.

Başkan Biden ve Afgan yetkililer arasındaki ilk yüz yüze görüşme NATO’nun ve ABD askerlerinin 11 Eylül’e kadar ülkeden tamamen çekilmesi öncesinde gerçekleşiyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bu hafta başında, Başkan Biden’ın çekilme devam ederken ABD’nin diplomatik, ekonomik ve insani desteğini sürdüreceği konusunda Afgan liderlere güvence vereceğini belirtmişti.

Eşref Gani ve Abdullah Abdullah Perşembe günü Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve bir grup Kongre üyesiyle görüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanı’nın danışmanları, görüşmede Gani’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ve Afgan güvenlik güçlerine yardımı gündeme getireceğini belirtti.

Çekilme sürecinin 1 Mayıs’ta başlamasının ardından Afgan güvenlik güçleri ve Taleban arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar ABD’nin arabuluculuğunda yavaş ilerleyen barış müzakerelerine de darbe vuruyor.

Taleban son haftalarda ülkede çok sayıda bölgeyi ele geçirmiş durumda. Afgan sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalarda her iki taraf da ağır kayıp verdi.

650 ABD askeri diplomatları korumak için Afganistan’da kalacak

Amerikalı yetkililer Associated Press haber ajansına Perşembe günü yaptıkları açıklamada, diplomatların güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 650 ABD askerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceğini söyledi.

Yetkililere göre, buna ek olarak birkaç yüz ABD askeri de muhtemelen Eylül ayına kadar Kabil Havaalanı’nda kalacak. Bu askerler orada güvenliği sağlayan Türk askerlerine yardım etme rolünü üstlenecek.

Amerikalı yetkililere göre, Türkiye’nin liderliğinde resmi bir güvenlik operasyonu faal hale gelene kadar ABD askerleri orada geçici olarak görevde olacak.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

Katar’dan üçüncü ülke arabuluculuğu teklifi

Katar da Perşembe günü çatışan taraflara tıkanan barış görüşmelerinin ilerlemesi ve çekilmenin tamamlanacağı 11 Eylül’den önce güç paylaşımı anlaşmasına varılması için, üçüncü bir ülkenin arabuluculuğunu kabul etmeleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Katar’ın başkenti Doha’da uluslararası bir toplantıda konuşan Katar’ın terörle mücadele ve çatışma çözümü arabuluculuğundan sorumlu özel temsilcisi Mutlak bin Macid El Kahtani, arabuluculuk teklifini geçen hafta Afgan hükümeti temsilcileri ve Taleban’la paylaştıklarını belirtti.

Afgan hükümeti ve Taleban Doha’da 2020’nin Eylül ayından bu yana görüşüyor ancak görüşmelerden şu ana kadar önemli bir sonuç çıkmadı. Taraflar görüşmelerin tıkanmasından birbirini sorumlu tutuyor.

Blinken: “Taleban’ın samimi olup olmadığını değerlendiriyoruz”

Başkan Biden ve Afgan lider Gani’nin görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Paris ziyareti sırasında Fransa Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Taleban’ın çatışmayı sonlandırma konusunda samimi olup-olmadığını değerlendirdiklerini, ülkeyi güç kullanarak geri almaya çalışmanın barış çabalarıyla uyuşmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı “Afganistan’da sahadaki güvenlik durumuna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Taleban’ın çatışmanın barışçı bir çözümü konusunda ciddi olup-olmadığına da bakıyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’na göre Afganistan’ın 419 bölge merkezinden 81’i Taleban kontrolunda.

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