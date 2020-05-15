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  4. ABD: 'Kadın Doğum Hastanesi Saldırısının Arkasında IŞİD Var'

ABD: 'Kadın Doğum Hastanesi Saldırısının Arkasında IŞİD Var'

15.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Amerika, Afganistan’da bu hafta bir kadın doğum hastanesine düzenlenen saldırının arkasında Taleban’ın değil IŞİD terör örgütünün olduğunu düşünüyor

ABD: 'Kadın Doğum Hastanesi Saldırısının Arkasında IŞİD Var'

Amerika, Afganistan’da bu hafta bir kadın doğum hastanesine düzenlenen saldırının arkasında Taleban’ın değil IŞİD terör örgütünün olduğunu düşünüyor.

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında IŞİD’in olduğunu ve örgütün Taleban’la yapılan barış anlaşmasını hedef alarak ülkede Irak’taki gibi bir mezhep çatışması yaratmayı hedeflediğini dile getirdi.

Khalilzad mesajında “ISIS’in tuzağına düşüp barışı geciktirmek ya da engeller yaratmaktansa Afgan halkı biraraya gelmek, tehditleri alt etmek ve bu tarihi barış fırsatını değerlendirmek zorundadır. Kaçarı yok. Afgan halkı ve dünya daha iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

SITE İstihbarat grubu, henüz kadın doğum hastanesine düzenlenen silahlı saldırıyı üstlenen olmadığını ancak haftabaşında Nangarhar’da düzenlenen saldırıyı IŞİD’le bağlantılı bir grubun üstlendiğini açıkladı.

Amerika tarafının saldırının arkasında Taleban’ın olmadığını ifade eden açıklamalarına rağmen Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, her iki saldırının ardından güvenlik güçlerine Taleban’a karşı savunma moduna geçmeleri talimatı verdi.

Taleban’dan yapılan açıklamada da hem kadın doğum hastanesine yapılan hem de Nangarhar’da yapılan saldırılarla ilgilerinin olmadığı belirtildi.

Amerika ve Taleban arasında 29 Şubat’ta imzalanan anlaşma uyarınca Afganistan’daki Amerikan askerleri kademeli olarak ülkeden ayrılırken Taleban da hem ülkedeki saldırılara son verecek hem de terör gruplarının Afganistan’da barınmalarını önleyecek.

Taleban ayrıca Afgan hükümetinin hapishanelerdeki Taleban mahkumlarının da bırakılmasını da talep ediyor ancak bu konuda Afgan hükümetiyle örgüt arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

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