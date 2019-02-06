"ABD, Kamerun'a milyonlarca dolarlık yardımı kesecek" iddiası

ABD hükümetinin, Kamerun hükümeti hakkındaki insan hakkı ihlalleri suçlamaları nedeniyle bu ülkeye yaptığı milyonlarca dolarlık güvenlik ve askeri yardımı keseceği öne sürüldü.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD'nin Kamerun'a radarlar, savunma sınıfı devriye botları, zırhlı araç, C-130 uçak ve helikopterler için eğitim programlarını kapsayan 17 milyon dolarlık güvenlik yardımını kesmeyi planladığını belirtti.

ABD'nin, Savunma Bakanlığının (Pentagon) yürüttüğü "State Partnership Program" için Kamerun'a sunmayı planladığı teklifi de geri çekmeye hazırlandığını kaydeden kaynaklar, Kamerun'un Hızlı Müdahale Taburuna ait bir uçağın da güncellenmesi için sağlanan fonun iptal edileceğini aktardı.

Dışişlerinden bir yetkili, Kamerun hükümetini, büyük çaptaki insan hakları ihlali iddialarını ciddiye almaya, bunları doğru bir şekilde soruşturmaya, sorumlularını tespit etmeye ve soruşturmanın sonuçlarını Kamerun halkıyla paylaşmaya çağırdıklarını belirterek, "İnsan hakları suçlamaları konusunda gerekli adımların atılması için güvenilir bir sürecin başlamaması ve bu konuda netlik olmamasının, daha fazla ABD yardımının geri çekilmesine yol açabileceği konusunda Kamerun hükümetini uyardık." ifadelerini kullandı.