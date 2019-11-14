HABER

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

ABD’nin, Suriye’nin doğusunda Kamışlı’da yeni üs kuracağı belirtildi. ABD askerlerinin Suriye topraklarına zırhlı araçlar ve ekipmanlarla girdikleri duyuruldu.

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD’nin, Suriye’nin doğusundaki Kamışlı’da yeni üs kuracağı belirtildi. Çok sayıda zırhlı araç ve ekipman taşıyan kamyonlardan oluşan ABD konvoyu, dün akşam Irak'tan Suriye topraklarına girdi.

ABD-YPG İŞBİRLİĞİ

ABD askerleri, omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket ederken, Suriye petrollerinden elde edilen gelirin de bu örgüte gitmesini sağlıyor. Öte yandan, Suriye’nin Deyrizor şehrinin doğusunda bir üssün daha inşa edilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki ABD askerleri ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda, SDG sözcüsü Gabriel Kino ile Amerikan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı sözcüsünün beraber fotoğrafı da paylaşıldı.

ESPER: 500-600 ASKER

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaklaşık 500-600 ABD askerinin, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalacağını söyledi. ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam ettiğini belirten Esper, “Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye’nin güneyindeki petrolü güvence altına aldıklarını belirterek, “Petrolü güvence altına aldık, askerler eve dönüyor” demişti. Ayrıca Trump, ABD askerlerinin petrol bölgelerini, müttefikleri ile birlikte koruyacağını belirtmişti.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
14 Kasım Amerikan Basınından Özetler14 Kasım Amerikan Basınından Özetler
Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölüIrak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kamışlı askeri üs

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Pentagon: F-35 parçaları için Türkiye'ye alternatif üreticileri bulduk

'F-35 parçaları için Türkiye'ye alternatif üreticileri bulduk'

Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçası bulundu!

Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçası bulundu!

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.