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ABD-Kanada Karayolunda Kamyoncuların Salgın eylemi

09.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı kamyon şoförlerinin salgın protestosı sürüyor. ABD’yle Kanada arasındaki karayolu, Kanadalı kamyon ve tır şoförlerinin hükümetin salgın önlemlerini protestosu dolayısıyla dün de kapalı kaldı

ABD-Kanada Karayolunda Kamyoncuların Salgın eylemi

Kanadalı kamyon şoförlerinin salgın protestosı sürüyor. ABD’yle Kanada arasındaki karayolu, Kanadalı kamyon ve tır şoförlerinin hükümetin salgın önlemlerini protestosu dolayısıyla dün de kapalı kaldı.

Windsor Polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğin başta iki yönlü kapandığını ancak daha sonra ABD bağlantılı yolların yeniden açıldığını bildirdi.

Kanada’nın Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino yaptığı açıklamada, Windsor şehrinin belediye başkanı ve yerel yetkililerle görüştüğünü belirterek “Ambassasor Köprüsü aracılığıyla sağlanan tedarik zincirini açık tutmak ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de konuya ilişkin yaptığı son açıklamada “Bu durumun, aşı zorunluluğu uygulamasını aştığı aşikardır. Konuyla ilgili Kanadalı muhataplarımızla irtibattayız” ifadelerini kullandı.

Kanada Araç Üreticileri Derneği Başkanı Brian Kingston da köprüdeki aksamalara bir an önce son verilmesi çağrısında bulunarak “Ambassador Köprüsünde yaşanan gecikmeler, on binlerce Kanadalının istihdam edildiği otomotiv sektöründe aksamalara neden olacaktır” diye konuştu.

Kanada, ihracatının yüzde 75’ini ABD’ye yapıyor ve Kanada’yla ABD arasındaki Ambassador Köprüsü’nden her gün yaklaşık 8 bin tır geçiyor.

COVID-19 aşısı zorunluluğuna karşı çıkan kamyon ve tır şoförleri geçen ay Kanada’nın başkenti Ottowa’nın sokaklarını da trafiğe kapatmıştı. COVID-19’a yakalanan ve bir hafta sonra ilk kez önceki gün kamuoyunun önüne çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau da protestoların son bulması çağrısında bulunmuştu.

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