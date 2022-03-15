HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Kanalı Fox’un Kameramanı Ukrayna’da Öldürüldü

ABD Kanalı Fox’un Kameramanı Ukrayna’da Öldürüldü

15.03.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi ABD’de bulunan Fox televizyonunun haber kanalı kameramanlarından Pierre Zakrzewski, Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna’da öldürüldü. Saldırı anında Zakrzewski ile birlikte görev başında olan gazeteci Benjamin Hall hastanede tedavi altında

ABD Kanalı Fox’un Kameramanı Ukrayna’da Öldürüldü

Merkezi ABD’de bulunan Fox televizyonunun haber kanalı kameramanlarından Pierre Zakrzewski, Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna’da öldürüldü. Saldırı anında Zakrzewski ile birlikte görev başında olan gazeteci Benjamin Hall hastanede tedavi altında.

Fox News kanalından yapılan açıklamada, Zakrzewski ve Hall’ın Kiev çevresindeki Horenka’da görev başındayken, araçlarının ateş hattında hedef olduğu belirtildi.

Daha önce Afganistan, Irak ve Suriye de dahil çeşitli bölgelerde savaş muhabirliği yapan Zakrzewski uzun süredir Foxs News ile çalışıyordu. Londra’da yaşayan 55 yaşındaki Zakrzewski Şubat ayında Ukrayna’da görevlendirilmişti.

Zakrzewski, Ukrayna’da çatışmaları izlerken ülkede öldürülen ikinci gazeteci. 13 Mart’ta da Kiev yakınlarındaki İrpin’de Rus güçlerinin ateş açması sonucu Amerikalı gazeteci ve film yapımcısı Brent Renaud hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldıABD savaş gemileri Baltık'a girdi! Rusya yakın takibe aldı
Tarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal ettiTarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal etti
Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğizKılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.