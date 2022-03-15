ABD Kanalı Fox’un Kameramanı Ukrayna’da Öldürüldü

Merkezi ABD’de bulunan Fox televizyonunun haber kanalı kameramanlarından Pierre Zakrzewski, Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna’da öldürüldü. Saldırı anında Zakrzewski ile birlikte görev başında olan gazeteci Benjamin Hall hastanede tedavi altında.

Fox News kanalından yapılan açıklamada, Zakrzewski ve Hall’ın Kiev çevresindeki Horenka’da görev başındayken, araçlarının ateş hattında hedef olduğu belirtildi.

Daha önce Afganistan, Irak ve Suriye de dahil çeşitli bölgelerde savaş muhabirliği yapan Zakrzewski uzun süredir Foxs News ile çalışıyordu. Londra’da yaşayan 55 yaşındaki Zakrzewski Şubat ayında Ukrayna’da görevlendirilmişti.

Zakrzewski, Ukrayna’da çatışmaları izlerken ülkede öldürülen ikinci gazeteci. 13 Mart’ta da Kiev yakınlarındaki İrpin’de Rus güçlerinin ateş açması sonucu Amerikalı gazeteci ve film yapımcısı Brent Renaud hayatını kaybetmişti.

