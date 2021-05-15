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ABD Kandahar’daki Üssü Afgan Ordusuna Devretti

15.05.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve NATO askerlerinin 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmeye hazırlandığı Afganistan’da yetkililer, ABD’nin bölgedeki bir askeri üssü daha Afgan ordusuna devrettiğini doğruladı

ABD Kandahar’daki Üssü Afgan Ordusuna Devretti

ABD ve NATO askerlerinin 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmeye hazırlandığı Afganistan’da yetkililer, ABD’nin bölgedeki bir askeri üssü daha Afgan ordusuna devrettiğini doğruladı.

Devredilen askeri üs Afganistan’ın Kandahar vilayetinin güneyinde. Yaklaşık 20 yıldır devam eden Afgan savaşının en hararetli olduğu dönemde askeri üste yaklaşık 30 bin yabancı güç ve sözleşmeli personel görev yapıyordu.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Fawad Aman Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kandahar Hava Üssü’nün kontrolunun bu hafta içinde Afgan güçlerine devredildiğini belirtti, “Kamp ve üslerin Afgan güçlerine devir tesliminin başarılı bir şekilde devam ettiğini” kaydetti.

Afganistan’da görev yapan 2 bin 500 Amerikan askeri ve yaklaşık 7 bin NATO askerinin 11 Eylül’e kadar Başkan Joe Biden’ın talimatı doğrultusunda ülkeden ayrılması gerekiyor.

Çekilme süreci ABD’nin, tarihinin en uzun savaşını sonlandırmak üzere 2020 yılı Şubat ayında Taleban’la imzaladığı barış anlaşmasının bir parçası.

Afganistan’dan çekilme süreci resmi olarak 1 Mayıs’ta başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Salı günü askerlerin çekilme sürecinin yüzde 6 ila 12’lik bir kısmını tamamladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Afganistan’dan şimdiye kadar en az 100 kargo uçağının taşıyabileceği miktarda teçhizatın çıkarıldığını ve bin 800 teçhizatın da imha edilmek üzere teslim edildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada ‘’Çekilme planlandığı şekilde devam ediyor’’ dedi. Ancak sahada görev yapan ABD personelinin güvenliği sebebiyle operasyonel başka ayrıntı vermeyi reddetti.

Pentagon sözcüsü Kirby, yabancı güçlerin askerlerin sayısının azaltılması sürecinde Taleban saldırısının hedefi olup-olmadığı sorusuna, “Çekilme sürecini etkilemeyen küçük bazı taciz saldırıları oldu” yanıtını verdi.

ABD ve Taleban’ın vardığı anlaşma kapsamında uluslararası güçlerin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tamamen çekilmeleri öngörülmüştü.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden lojistik sebepleri gerekçe göstererek bu çekilme takviminin uygulanamayacağını söyledi. Başkan Biden “sonsuz savaş” olarak nitelediği savaşı sonlandırmak üzere Afganistan’dan tam çekilme planını geçen ay açıklamıştı.

Ramazan Bayramı’nda ateşkese büyük ölçüde uyuldu

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bir camide Cuma günü öğleden sonra düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı, Taleban da saldırıyla bağlantısı olduğunu reddetti.

Bombalı saldırı Taleban ve Afgan hükümeti arasında Ramazan Bayramı sebebiyle varılan ateşkes anlaşmasının ikinci gününde düzenlendi.

Afgan yetkililer Ramazan Bayramı’nın ilk gününde farklı bombalı saldırılarda en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Cuma günü camiye yönelik bombalı saldırı dahil olmak üzere saldırıları üstlenen olmadı.

Ramazan Bayramı için yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğu ve Taleban militanlarının sahada bir saldırı düzenlemediği belirtildi.

Ateşkes önerisi Taleban’dan gelmiş, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu öneriyi kabul etmişti.

Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan’ın başkenti Kabil’de kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul saldırıda hedef alınmış, 70 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çoğu öğrenciydi.

Taleban saldırıda rolü olduğunu reddetti, ABD’li yetkililer de saldırının IŞİD militanları tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Washington, Taleban’a ve Afgan hükümetine iktidar paylaşımını öngören bir anlaşmaya varılması için barış görüşmelerini hızlandırmaları yönünde baskı uyguluyor. Amerikalı yetkililer iki taraf arasında gerilimin devam etmesinin IŞİD ve başka terör gruplarını teşvik edip güçlendirebileceğinden endişe duyuyor.

Gelecek Ekim ayında yirminci yılına girecek olan Afganistan savaşında 240 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında Afgan güvenlik güçleri, siviller, Taleban militanları ve yaklaşık 2 bin 400 ABD askeri bulunuyor.

El Kaide’nin Afgan topraklarından ABD’ye yönelik 11 Eylül saldırılarını düzenlemesinin ardından ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin Afganistan’ı işgal ederek Taleban yönetimini devirmesinden bu yana 20 binden fazla Amerikan askeri yaralandı.

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