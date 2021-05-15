ABD Kandahar’daki Üssü Afgan Ordusuna Devretti

Afganistan’dan çekilme süreci resmi olarak 1 Mayıs’ta başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Salı günü askerlerin çekilme sürecinin yüzde 6 ila 12’lik bir kısmını tamamladığını açıkladı.

Çekilme süreci ABD’nin, tarihinin en uzun savaşını sonlandırmak üzere 2020 yılı Şubat ayında Taleban’la imzaladığı barış anlaşmasının bir parçası.

Afganistan’da görev yapan 2 bin 500 Amerikan askeri ve yaklaşık 7 bin NATO askerinin 11 Eylül’e kadar Başkan Joe Biden’ın talimatı doğrultusunda ülkeden ayrılması gerekiyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Fawad Aman Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kandahar Hava Üssü’nün kontrolunun bu hafta içinde Afgan güçlerine devredildiğini belirtti, “Kamp ve üslerin Afgan güçlerine devir tesliminin başarılı bir şekilde devam ettiğini” kaydetti.

Devredilen askeri üs Afganistan’ın Kandahar vilayetinin güneyinde. Yaklaşık 20 yıldır devam eden Afgan savaşının en hararetli olduğu dönemde askeri üste yaklaşık 30 bin yabancı güç ve sözleşmeli personel görev yapıyordu.

ABD ve NATO askerlerinin 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmeye hazırlandığı Afganistan’da yetkililer, ABD’nin bölgedeki bir askeri üssü daha Afgan ordusuna devrettiğini doğruladı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden lojistik sebepleri gerekçe göstererek bu çekilme takviminin uygulanamayacağını söyledi. Başkan Biden “sonsuz savaş” olarak nitelediği savaşı sonlandırmak üzere Afganistan’dan tam çekilme planını geçen ay açıklamıştı.

ABD ve Taleban’ın vardığı anlaşma kapsamında uluslararası güçlerin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tamamen çekilmeleri öngörülmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada ‘’Çekilme planlandığı şekilde devam ediyor’’ dedi. Ancak sahada görev yapan ABD personelinin güvenliği sebebiyle operasyonel başka ayrıntı vermeyi reddetti.

Yapılan açıklamada Afganistan’dan şimdiye kadar en az 100 kargo uçağının taşıyabileceği miktarda teçhizatın çıkarıldığını ve bin 800 teçhizatın da imha edilmek üzere teslim edildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı’nda ateşkese büyük ölçüde uyuldu

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bir camide Cuma günü öğleden sonra düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı, Taleban da saldırıyla bağlantısı olduğunu reddetti.

Bombalı saldırı Taleban ve Afgan hükümeti arasında Ramazan Bayramı sebebiyle varılan ateşkes anlaşmasının ikinci gününde düzenlendi.

Afgan yetkililer Ramazan Bayramı’nın ilk gününde farklı bombalı saldırılarda en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Cuma günü camiye yönelik bombalı saldırı dahil olmak üzere saldırıları üstlenen olmadı.

Ramazan Bayramı için yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğu ve Taleban militanlarının sahada bir saldırı düzenlemediği belirtildi.

Ateşkes önerisi Taleban’dan gelmiş, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu öneriyi kabul etmişti.

Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan’ın başkenti Kabil’de kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul saldırıda hedef alınmış, 70 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çoğu öğrenciydi.