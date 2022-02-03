ABD Kara Kuvvetleri Aşısızları Tasfiye Ediyor

ABD Kara Kuvvetleri Covid-19 aşısı olmayı reddeden Amerikalı askerlerin derhal tasfiye edileceklerini açıkladı. Açıklamada bu adımın savaşa hazırlık durumu açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri’nden sorumlu sivil Savunma Bakanlığı yetkilisi Christine Wormuth tarafından yayınlanan talimat; muafiyeti onaylanmamış veya bekleme durumundakiler hariç, tam zamanlı askerler, muharip askerler, yedekler ve askeri öğrenciler için geçerli.

Dini ya da sağlık nedenleriyle muafiyet talep eden askerlerin ise talepleri değerlendirildiği sürece geçici olarak Covid-19 aşısından muaf tutulacakları belirtildi. Bu kişilerin taleplerinin reddedilmesi durumunda ya Covid-19 aşıları yaptırmaları ya da temyiz kuruluna başvuruda bulunmaları öngörülüyor. Temyizin reddedilmesi durumunda askerlerin bu tarihten sonra yedi gün içinde ilk Covid aşısını olması bekleniyor.

Kara Kuvvetleri henüz herhangi bir askeri, yalnızca Covid-19 aşı emrini reddettiği için ordudan atmadı. 26 Ocak itibariyle, ordu komutanları, iki tabur komutanı dahil olmak üzere toplam altı subayı görevden aldı ve aşı emrini reddeden 3 bin 73 askere yazılı kınama gönderdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) aşıyı 2021 yılının Ağustos ayında tüm askerler için zorunlu tutmuştu.

Muharip askerlerin çoğu en az bir doz aşı oldu. Şu ana kadar ordunun farklı birimlerindeki yaklaşık 79 askeri personel Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Christine Wormuth, ‘‘Ordunun teyakkuz durumu; eğitimli; görevlendirmeye ve savaşa katılmaya hazır askerlere bağlıdır. Aşısız askerler ordu için risk teşkil eder ve teyakkuz durumunu baltalar’’ dedi.

ABD ordusunun aralarında hava Kuvvetleri’nin de olduğu diğer birimleri Covid-19 aşısı olmamayı tercih edenleri tasfiye etmeye başlamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri Aralık ayında 27 askeri aşı olmayı reddettikleri için görevden almıştı. Bu kişiler, Covid-19 aşısı yaptırmamaları nedeniyle görevden el çektirilen ilk askeri personel olmuştu.

