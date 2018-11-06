Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'Adalet İçin Ödül' programı kapsamında kendilerinin yerini ihbar edenlere ödül verileceğini kaydetti.

Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı içi 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyruldu.

Yapılan açıklama şöyle;

Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara’ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.