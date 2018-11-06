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Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

ABD'den yapılan son dakika açıklamasında, teröristler Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık 4 milyon dolar ve Duran Kalkan için de 3 milyon dolar ödül koyduğu bildirdi.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'Adalet İçin Ödül' programı kapsamında kendilerinin yerini ihbar edenlere ödül verileceğini kaydetti.

Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı içi 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyruldu.

odul

Yapılan açıklama şöyle;

Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara’ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219. bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK’yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir: www.rewardsforjustice.net. Bilgiye sahip herkesi ilgili web sitesi, e-mail adresi (RFJ@state.gov), telefon numarası (+1-800-877-3927) ya da posta adresi (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA) aracılığıyla Rewards for Justice bürosuyla irtibata geçmeye çağırıyoruz. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır.

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