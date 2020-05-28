HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD karıştı! Siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

ABD karıştı! Siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 08:28 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti.

Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

Yerel televizyon kanallarına yansıyan son haberlerde olayların halen devam ettiğini aktarıldı.

FLOYD'UN 'NEFES ALAMIYORUM' FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

(AA / Reuters )

ABD karıştı! Siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun'un duygusal anları! En büyük pişmanlığını açıkladı

Acun'un duygusal anları! En büyük pişmanlığını açıkladı

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Trump, 'kapatırım' demişti... Sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalanıyor

Trump, 'kapatırım' demişti... Bugün imzayalacak

Yangını çeken gazetecileri ‘kameranı kırarım’ diye tehdit ettiler

Yangını çeken gazetecileri ‘kameranı kırarım’ diye tehdit ettiler

ABD'de çarpıcı koronavirüs anketi! Nüfusun yarısından fazlası...

ABD'de çarpıcı koronavirüs anketi! Nüfusun yarısından fazlası...

İnfial yaratan olayda yeni gelişme! Trump devreye girdi

İnfial yaratan olayda yeni gelişme! Trump devreye girdi

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesinde beklenmedik gelişme

Tüm dünya merakla bekliyordu! Beklenmedik gelişme

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5 milyon 750 bini geçti

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5 milyon 750 bini geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.