ABD karıştı! Siyahi Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

Yerel televizyon kanallarına yansıyan son haberlerde olayların halen devam ettiğini aktarıldı.

FLOYD'UN 'NEFES ALAMIYORUM' FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.