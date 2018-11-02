ABD Kaşıkçı yaptırımı için süre istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Missouri merkezli KMOX haber radyosuna yaptığı açıklamada, hâlen "gerçekleri anlamaya" çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar bu cinayete karıştığını tespit edebildiğimiz kişilere yaptırım uygulamayı değerlendiriyoruz" dedi.

"Bu yaptırımları hayata geçirmemiz için gerekli kanıtlara erişmemiz muhtemelen birkaç haftamızı daha alır. Ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullanan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu "menfur suça" karışanların hesap vereceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

Ancak Trump gibi Pompeo da ABD'nin Suudi Arabistan Krallığı ile "sadece önemli ticari ilişkilerinin olmadığını, aynı zamanda önemli stratejik ve ulusal güvenlik ilişkilerinin de bulunduğunu ve bu ilişkilerin zarar görmeyeceğinden emin olmak istediklerini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ise günlük basın brifinginde, Washington'ın "sadece Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, bu cinayete önayak olan, karışan ya da bağlantılı olanları da sorumlu tutacağını" söyledi. Palladino ayrıca, Kaşıkçı’nın cesedinin bir an önce bulunup defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.