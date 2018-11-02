HABER

ABD Kaşıkçı yaptırımı için süre istedi

02.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu kişilere yönelik yaptırım uygulamak üzere yeterli kanıt toplamak için "birkaç haftaya daha" ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Kaşıkçı yaptırımı için süre istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Missouri merkezli KMOX haber radyosuna yaptığı açıklamada, hâlen "gerçekleri anlamaya" çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar bu cinayete karıştığını tespit edebildiğimiz kişilere yaptırım uygulamayı değerlendiriyoruz" dedi.

"Bu yaptırımları hayata geçirmemiz için gerekli kanıtlara erişmemiz muhtemelen birkaç haftamızı daha alır. Ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullanan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu "menfur suça" karışanların hesap vereceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

Ancak Trump gibi Pompeo da ABD'nin Suudi Arabistan Krallığı ile "sadece önemli ticari ilişkilerinin olmadığını, aynı zamanda önemli stratejik ve ulusal güvenlik ilişkilerinin de bulunduğunu ve bu ilişkilerin zarar görmeyeceğinden emin olmak istediklerini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ise günlük basın brifinginde, Washington'ın "sadece Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, bu cinayete önayak olan, karışan ya da bağlantılı olanları da sorumlu tutacağını" söyledi. Palladino ayrıca, Kaşıkçı’nın cesedinin bir an önce bulunup defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin üzerindeki yaptırım baskısı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi onlarca yıldır süren Washington-Riyad müttefikliğinde gerginliğe neden olurken ABD'nin bu ülkeye söz konusu cinayet sebebiyle yaptırım uygulanması için yapılan baskıları da artırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kaşıkçı cinayetinin, "uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini" söylemişti.

Suudi Arabistan 18 kişiyi tutuklamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba günü yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, 59 yaşındaki gazeteci Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda öldürüldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurulmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddialarını 20 Ekim tarihine kadar reddetmişti. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanması için iadesini isteyen Ankara'nın bu talebine Riyad'dan olumlu yanıt gelmedi.

DW,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Yemen için barış görüşmeleri başlatılıyorYemen için barış görüşmeleri başlatılıyor
Trump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacakTrump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

Pet şişelerden konforlu evler

Pet şişelerden konforlu evler

Ekonomik kriz derinleşti! Dolarla alışveriş başladı

Ekonomik kriz derinleşti! Dolarla alışveriş başladı

Metroda kadın kendi hemcinsini taciz etti

Metroda kadın kendi hemcinsini taciz etti

Trump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak

Trump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak

ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...

ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.