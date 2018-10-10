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ABD Kaşıkçı’nın akibetinin belirlenmesi için yardım önerdi

10.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika’nın İstanbul’a FBI uzmanlarından oluşan bir ekip yollamaya hazır olduğunu söyledi

ABD Kaşıkçı’nın akibetinin belirlenmesi için yardım önerdi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika’nın İstanbul’a FBI uzmanlarından oluşan bir ekip yollamaya hazır olduğunu söyledi

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ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarızABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
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