ABD: Kaşıkçı’nın cesedi bulunup ailesine teslim edilmeli

Öte yandan Türkiye Adalet Bakanı, Başsavcının Suudi Arabistan’a gitmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yerinin bir an önce tespit edilerek defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada uluslararası toplumun faillerin ortaya çıkmasını beklediğini ve cesedin nerede olduğu sorusuna cevap aradığını belirtti. Soruşturma ile ilgili henüz cevaplanmayan soruların Türkiye başsavcılığı tarafından hem yazılı hem de sözlü olarak Suudi Arabistan'a sorulduğunu, ancak cevap alınamadığını belirten Bakan Gül, "Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına tüm soruşturmayı titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "dünyaya mal olmuş bu meselenin üstü kapatılıp örtülecek bir mesele olmadığını" söyleyen Gül, "Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin de bu konuda yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz, işbirliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için" ifadelerini kullandı.