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ABD Katar'daki üsse F-22'leri konuşlandırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin ardından yükselen tansiyon düşmüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Katar'daki Udeyd Hava Üssü'ne F-22'lerin konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD Katar'daki üsse F-22'leri konuşlandırdı!

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Udeyd Hava Üssü'ne F-22 Raptor tipi savaş uçakları gönderildi. Söz konusu savaş uçaklarının, ABD güçlerinin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla Katar'da ilk defa konuşladırıldığı kaydedildi.

İRAN DUYURMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

TRUMP: ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTILAR

İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün " Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı." açıklamasını yaparken, bugün de üç farklı yere düzenleyecekleri saldırıdan son anda vazgeçtiklerini duyurdu.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde Japonya ve Norveç'e ait iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken, Tahran suçlamaları reddetmişti.

13 BİN ASKER BULUNUYOR

ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nde yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. ABD söz konusu üssü, Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı mücadelede kullanıyor.

Kaynak: AA


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F-22 ABD Katar Udeyd Hava Üssü İRAN

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