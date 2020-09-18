“ABD Katar’ı NATO Dışı Önemli Müttefik İlan Etmeyi Planlıyor”

ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Washington’un Katar’ı “NATO dışı önemli müttefik” olarak ilan etmeyi planladığını açıkladı. ABD, bu statüyü verdiği ülkelere savunma alanında ticaret ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı kolaylıklar sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Arap Körfezi işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Timothy Lenderking gazetecilere telekonferans üzerinden verdiği brifingde, “Umuyoruz Katar’ı NATO dışı önemli müttefik olarak kabul etme yönünde adım atacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani dahil olmak üzere Amerikalı ve Katarlı yetkililer bu hafta içerisinde Washington’da görüşmeler yapmıştı.

“NATO dışı önemli müttefik” statüsü verilen ülkeler, üretim fazlası malzemeler, satış işlemlerinin hızlandırılması ve eğitimde öncelikli işbirliği dahil, Amerikan askeri teçhizatı ve teknolojisine hızlandırılmış ve ayrıcalıklı erişim hakkına sahip oluyor.

17 ülke bu statüye sahip. Bu ülkeler arasında Arap Körfezi ülkeleri Kuveyt ve ABD Donanması 9’uncu Filo’ya ev sahipliği yapan Bahreyn de yer alıyor.