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“ABD Katar’ı NATO Dışı Önemli Müttefik İlan Etmeyi Planlıyor”

18.09.2020 00:39 | Son Güncelleme

ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Washington’un Katar’ı “NATO dışı önemli müttefik” olarak ilan etmeyi planladığını açıkladı. ABD, bu statüyü verdiği ülkelere savunma alanında ticaret ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı kolaylıklar sağlıyor

“ABD Katar’ı NATO Dışı Önemli Müttefik İlan Etmeyi Planlıyor”

ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Washington’un Katar’ı “NATO dışı önemli müttefik” olarak ilan etmeyi planladığını açıkladı. ABD, bu statüyü verdiği ülkelere savunma alanında ticaret ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı kolaylıklar sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Arap Körfezi işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Timothy Lenderking gazetecilere telekonferans üzerinden verdiği brifingde, “Umuyoruz Katar’ı NATO dışı önemli müttefik olarak kabul etme yönünde adım atacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani dahil olmak üzere Amerikalı ve Katarlı yetkililer bu hafta içerisinde Washington’da görüşmeler yapmıştı.

“NATO dışı önemli müttefik” statüsü verilen ülkeler, üretim fazlası malzemeler, satış işlemlerinin hızlandırılması ve eğitimde öncelikli işbirliği dahil, Amerikan askeri teçhizatı ve teknolojisine hızlandırılmış ve ayrıcalıklı erişim hakkına sahip oluyor.

17 ülke bu statüye sahip. Bu ülkeler arasında Arap Körfezi ülkeleri Kuveyt ve ABD Donanması 9’uncu Filo’ya ev sahipliği yapan Bahreyn de yer alıyor.

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri tesisinin bulunduğu Katar, 2017’den bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’la ihtilaf yaşıyor.

Washington’un tüm bu ülkelerle güçlü ilişkileri bulunuyor ve yaşanan bu ihtilafı İran’ı kontrol altında tutma çabalarına bir tehdit olarak görüyor. ABD, Körfez’de birleşik bir cephe oluşturulması için çaba gösteriyor.

Amerikalı yetkililer, geçen ay İsrail’le ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35 savaş uçağı satma arzusunda olduklarını belirtmişti. Ancak İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumasını amaçlayan Amerikan politikasına işaret eden İsrailli yetkililer, bu satışa itirazlarını dile getirmişti.

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