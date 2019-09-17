ABD kaynakları: Suudi tesislerine saldırı İran'ın güneybatısından yapıldı

ABD hükümetinden üç yetkili, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Yetkililer saldırıda silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerinin de kullanıldığını söyledi. Saldırının o nedenle daha karmaşık ve sofistike olduğunu belirten kaynaklar saldırının İran'ın güneybatısından yapıldığını belirtti. Reuters'e konuşan kaynaklar iddialarını hangi somut delillere dayandırdıklarını söylemedi.

Ajansa konuşan bir yetkili Suudi Arabistan'ın saldırının düzenlediği bölgede malzeme topladığını ve bu malzemeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda saldırının düzenlendiği yerin tam olarak tespit edilebileceğini ifade etti. ABD'ye ait bir ekip de Suudi Arabistan'a delillerin incelenmesinde yardım ediyor.

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü sabaha karşı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırının sorumluluğunu Yemen'deki İran destekli Şii milisleri üstlenmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki ise dün saldırının Yemen kaynaklı olmadığını açıklamıştı. ABD daha önce de saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.