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"ABD kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; - "ABD'nin İran'a karşı yapılan anlaşmaları yok sayıp, ambargo uygulaması uluslararası hukuka aykırıdır" - "ABD kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmelidir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin İran'a karşı yapılan anlaşmaları yok sayıp, ambargo uygulaması uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de yapılan kısmi senato seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde, iktidarın çoğunluğu kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, "Artık Trump'ın karşısında çoğunlukta bulunan bir muhalefet var." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yaptırım kararına da değinen Karamollaoğlu, "ABD'nin İran'a karşı yapılan anlaşmaları yok sayıp, ambargo uygulaması zaten uluslararası hukuka aykırıdır. ABD kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmelidir." diye konuştu.

D-8 toplantılarını önemsediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, D-8 organizasyonuna canlılık kazandırılmasının, kurucu ülke olan Türkiye'nin üzerine bir mecburiyet olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülen sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifine de değinerek, teklifteki bazı düzenlemelerle "hukuksuzluğun kanunlaştırıldığı" eleştirisinde bulundu.

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