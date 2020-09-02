ABD Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kısmen kaldırdı

Türkiye, karara "barış ortamını zehirleyen kararın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" diyerek tepki gösterdi.ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırarak, "ölümcül" olmayan savunma malzemelerinin satışına izin verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde konuya ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Buna göre, ABD 2021 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "ölümcül olmayan savunma malzemeleri ile savunma hizmetlerinin" satışı ve sevkiyatına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı. ABD'de mali yıl 1 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada, Bakan Pompeo'nun adanın Kıbrıslılara ve tüm bölgeye yararı olacak şekilde "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon" yeniden birleşmesini yönünde kapsamlı bir çözümü de desteklediği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de önemli bir ortak. Güvenlik konusundaki işbirliğimizi derinleştireceğimizi açıklamaktan memnuniyet duyarım. Güney Kıbrıs'a ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve satışı önündeki kısıtlamaları gelecek mali yıl için kaldıracağız" ifadesini kullandı.