ABD: Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarını destekliyoruz

Bölgesel işbirliğinde ABD'li şirketlerin katılımını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Fannon, Amerikan şirketlerinin bölgede yeni enerji kaynaklarının keşfinde de rol oynadığının altını çizdi. Amerikan enerji devi ExxonMobil ve Qatar Petroleum geçen yıl Kıbrıs açıklarında yaklaşık 224 milyar metreküplük, bölgede şimdiye kadar bilinen en büyük doğal gaz rezervlerini keşfetmişti. Kıbrıs, ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede ExxonMobil ve Qatar Petroleum'un yanı sıra İtalya'dan ENI ve Fransa'dan Total'e de sondaj izni vermişti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Washington yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki enerji kaynaklarını kullanma hakkını ve Ada'yı yeniden birleştirecek bir anlaşma çerçevesinde kazancın Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında paylaşılmasını desteklediklerini belirtti.

ABD'nin enerjiden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail enerji bakanlarıyla üç ülkeden teknik heyetlerin bir araya geldiği toplantıya katıldı. Fannon, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde güvenliğin artırılması ve ortaya çıkabilecek acil durumlara karşı hazırlıkların tartışıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs'a kilit rol düşüyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni enerji koridorunda "inanılmaz derecede önemli bir rol oynayabileceğini" belirten Fannon, tüm tarafları "istikrarsızlık yaratacak kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırdı ve bu konuda tutumlarının çok net olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, "enerjinin işbirliği için gerçek bir katalizatör olduğunu ve ABD'nin bu alanda en üst düzey destek vermekte kararlı olduğunu" vurguladı.

Rum bakandan Türkiye'ye eleştiri

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından oluşturulan enerji koridoruna ABD'nin verdiği desteğin sağlam ve sarsılmaz olduğunu belirterek Türkiye'yi bu işbirliğine köstek olmakla suçladı. Lakkotripis, "Ülkelerimiz ve ABD arasındaki işbirliği çok önemli. Türkiye ise bu olumlu görünüme tezat oluşturacak şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı sondaj faaliyetlerine devam ederek bu işbirliğine köstek olmaktadır. Türkiye'nin geçen mayıs ayından beri artan faaliyetleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.