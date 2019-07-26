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ABD: ‘Kıbrıs'ta İlerleme Sağlanmamasından Hayal Kırıklığı Duyuyoruz’

26.07.2019 02:48 | Son Güncelleme

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi. Konsey'e hitap eden ABD’nin BM Siyasi İşler Koordinatörü, son iki yılda Ada'da çözüm konusunda ilerleme sağlanamamasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi

ABD: ‘Kıbrıs'ta İlerleme Sağlanmamasından Hayal Kırıklığı Duyuyoruz’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündeminde bugün Kıbrıs vardı. Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Peru BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza-Cuadra Velasquez’in Kıbrıs oturumunun açış konuşması yaptı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda, Ada'daki BM Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili 2019-2843 sayılı tasarıyı Konsey üyelerinin oylarına sundu.

Kıbrıs’ta yaklaşık 50 yıldır bulunan BM Barış Gücü'nün görevini uzatan tasarı kabul edildi.

“Liderler iki halkın umutlarını yeşertmek için acilen çalışmalara başlamalı”

Oylamanın ardından ABD ve Rusya’nın temsilcileri Güvenlik Konseyi üyelerine hitap etti. ABD’nin BM Siyasi İşler Koordinatörü Rodney Hunter, yapılan konferans ve müzakerelere rağmen son iki yılda Ada'da çözüm yolu konusunda bir ilerleme kaydedilmemesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Hunter sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD olarak, toplum liderlerinin Kıbrıs halkının umutlarını yeşertmeleri için müzakereleri sürdürme konusunda ivedilikle çalışması gerektiğine inanıyoruz. Kıbrıs, Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği gibi siyasi olarak iki tarafın da eşit olduğu, iki taraflı, iki toplumlu bir federasyon olarak birleştirmeli. Ayrıca, BM Barış Gücü’nün barışı koruma misyonunun aktif bir siyasi sürecin yerini alamayacağının da net olduğunu düşünüyoruz. ABD, Kıbrıs Konferansı'ndan bu yana geçen iki yıldaki ilerleme eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ancak sonunda bir anlaşmaya varılacağına inanıyoruz. Toplum liderleri siyasi olarak cesaret göstermeli, uzlaşmaya hazır oldukları sözlerini eyleme dönüştürmeliler. Nihai anlaşmanın, iki toplumun liderlerinin anlaşmasından daha fazlasını gerektireceğini biliyoruz. Taraflar arasındaki doğrudan temas, tanınma sorunlarına yol açmaz; ancak toplulukları gelecekteki bir anlaşmaya hazırlamak için güveni yeniden oluşturmanın ve halk ortamını iyileştirmenin bir yolu olarak teşvik edilmelidir.”

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy de Kıbrıs sorunun çözümünde üç garantör ülkenin varlığının yeterli olmadığını kaydetti ve çözümün iki halkın istekleri doğrultusunda sağlanması gerektiğini söyledi. Çözüm için dış baskıların olmaması gerektiğini belirten Polyanskiy, ”İki Kıbrıs halkı arasında karşılıklı güven arttırılmalı. Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü, Kıbrıslılara siyasi baskı uygulamak için bir yol olmamalı'' dedi.

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