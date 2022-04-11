HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “ABD Kiev'e ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacak”

“ABD Kiev'e ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacak”

10.04.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Amerika’nın Ukrayna’ya ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya bağlı olduğunu söyledi. Sullivan’ın açıklamaları Rusya’nın Ukrayna’daki Rus güçlerin komutasına yeni bir general atamasının ardından geldi

“ABD Kiev'e ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacak”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Amerika’nın Ukrayna’ya Rusya’ya karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya bağlı olduğunu söyledi.

Sullivan’ın açıklamaları Rusya’nın Ukrayna’daki Rus güçlerin komutasına yeni bir general atamasının ardından ve Ukrayna’nın silah konusunda daha fazla yardım arayışında olduğu bir dönemde geldi.

Sullivan, Amerika’nın Rusya’nın Ukrayna’da daha fazla toprak elde etmesini engellemek ve sivilleri hedef almasını önlemek için Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini belirtti.

Jack Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Ruslar'ın suçlar işledikleri kent ve kasabaları almalarını önlemek için ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacaklarını vurguladı.

Sullivan NBC televizyonuna açıklamasında da silahları Ukrayna’ya ulaştırmak için aralıksız çalışıldığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer birçok ülkeyle silah sevkiyatının organize ve koordine edildiğini de kaydetti ve bugün dahil her gün silahların Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.

Beyaz Saray geçen hafta, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 1.7 milyar dolarlık silah yardımının yapıldığını açıklamıştı.

Askeri teçhizatlar, uçaksavar Stinger’la anti-tank Javelin füzelerini de içeriyor. Cephane ve savaş zırhı da Ukrayna’ya gönderilen malzemeler arasında.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’yla ülkenin doğusundaki çatışmalar için daha ağır teçhizatlar istiyor.

Bu arada Rusya Cumartesi günü Ukrayna’daki Rus güçlerin komutanlığına Aleksandr Dyornikov’u atadı.

Dyornikov’un Suriye’de önemli oranda tecrübesi bulunuyor ve şiddetli taktikleriyle biliniyor.

Sullivan da Dyornikov’un geçmişine bakılarak Ukrayna’da sivillere karşı daha fazla acımasızlığa onay vermesini beklediğini söyledi.

Pazar günü yayınlanan CBS anketine göre Amerikalılar’ın çoğu Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesinden yana.

Ankete göre ankete katılanların yüzde 72’si Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesine destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruzOnlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!
Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'

Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'

Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.