"ABD kim ki Kürtlere sahip çıksın"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD, Kürt meselesini kendi beslediği taşeron şirketlerle kaşıyıp Türkiye'ye karşı bir silah olarak kullanmaya devam edecektir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın ABD'nin cingözlüğü sebebiyle sekteye uğramamasını ümit ettiğini söyledi.

ABD'nin terör örgütü PKK'yı bu kadar himaye etmesinin bölge için ciddi riskler taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Şunu açıkça söyleyebiliriz ki Türkiye, ABD tarafından açıkça tehdit edilmiştir." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, uluslararası toplumun farklı kesimlerinin terör örgütü PKK'ya yardım konusunda bir araya gelmesinin, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu dile getirerek, "Türkiye, PKK ile askeri mücadelesini yaparken diplomatik olarak uluslararası toplumu aydınlatma noktasında başarısız olmuştur. Uluslararası toplum pek çok haberi PKK kaynaklı kanallardan aldı. Bu da Türk diplomasisinin ne kadar yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.