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ABD kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerinden, California'nın Vanderberg Hava Üssü'nde Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin denediği açıklandı - Füzenin nükleer savaş başlığı taşımadığına ve üzerinde kıtalararası balistik füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracının bulunduğuna dikkat çekildi - Minuteman III'e takılı test aracının Marshall Adaları üzerinde 4 bin 200 mil (6 bin 759 km) uçtuğu kaydedildi

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetleri, "Minuteman III" adlı kıtalararası balistik füzeyle bu füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracını denediğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Wyoming eyaletinde konuşlu 90'ıncı Füze Filosu'nun, California'nın Vanderberg Hava Üssü'nde Minuteman III kıtalararası balistik füzesini denediği belirtildi.

Açıklamada, füzenin nükleer savaş başlığı taşımadığı ve üzerinde kıtalararası balistik füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracının bulunduğu ifade edildi.

Son iki haftada ikinci denemenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Deneme, ABD'nin nükleer caydırıcılık unsurlarının modern, sağlam, esnek, hazır olduğunu, 21'inci yüzyıl tehditlerine uygun ve müttefiklere güvence verecek bir şekilde tasarlandığını gösteriyor." denildi.

Minuteman III'e takılı test aracının Marshall Adaları üzerinde 4 bin 200 mil (6 bin 759 km) uçtuğu vurgulanan açıklamada, deneme "başarılı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, denemenin herhangi bir ülkeye yönelik veya bölgesel gerginliğe karşılık yapılmadığının altı çizildi.

ABD her yıl bu tür 4 veya 5 deneme gerçekleştiriyor.

Öte yandan, denemenin, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemesiyle aynı gün yapılması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Balistik Füze California Kuzey Kore Minuteman III

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