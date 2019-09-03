ABD Kıyılarında Dorian Tehdidi Azaldı 

Dorian Kasırgası Atlas Okyanusu'ndaki Bahama adalarında bir günden uzun süredir etkisini gösteriyor. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle su seviyesinin evlerin üst katlarına kadar çıktığı Bahamalar'da birçok kişi çatılarda mahsur kaldı. Kasırga en az beş kişinin ölümüne neden oldu. Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi ise son verilere göre fırtınanın ABD'nin güneybatı kıyılarını es geçebileceği görüşünde.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis kasırga için "Tarihi bir trajedinin ortasındayız. Yıkım emsali görülmemiş kadar büyük" ifadesini kullandı.

Toplam nüfusu 70 bin olan Abaco ve Gran Bahama adalarını vuran rüzgar ve yağış evlere ve iş yerlerine büyük zarar verdi. Deniz suyunun yükselmesiyle bu adalarda denizden en yüksek nokta yalnızca 12 metre yüksekliğe indi. Gran Bahama Havaalanı 2 metre su altında kaldı.

Çok sayıda kişinin kayıp olduğu Bahamalar'da radyo istasyonları kayıpların isimlerini ve yakınlarının mesajlarını yayınlıyor.

En şiddetli kasırgaya işaret eden 5 kategorisindeki kasırga şiddetini azaltarak 3 kategorisine indi ancak Dorian hala tehlikeli kasırgalar kategorisinde.