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ABD Kölelik Geçmişiyle Yüzleşmeye Hazır mı?

12.04.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ülkede köleliğin tarihini incelemek ve uygun çözüm önerilerinde bulunmak üzere komisyon kurulmasını öngören tasarıyı değerlendirecek

ABD Kölelik Geçmişiyle Yüzleşmeye Hazır mı?

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Çarşamba günü, ülkede köleliğin tarihini incelemek ve uygun çözüm önerilerinde bulunmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören yasa tasarısını değerlendirecek.

Kongre üyeleri daha önce de, ABD’ye zorla getirilen ve köleliğe maruz bırakılan Afrika kökenlilerin torunlarına karşı hem kölelik hem de ayrımcılığın incelenmesi için tasarı sunmuştu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından değerlendirilecek olan tasarı ABD’de 1619’dan günümüze kölelik ve ırksal ayrımcılığı inceleyecek.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, böyle bir tasarının ilk kez oturumda görüşüleceğini belirtti.

Tasarının görüşülmesi sürecinde, komisyon üyeleri tasarıyla ilgili olası değişiklik önergelerini değerlendirecek. Genellikle bu aşamaya ulaşan tasarılar değerlendirilmek üzere Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na gönderilecek desteğe sahip oluyor.

Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, yasa tasarısının “geçmişle yüzleşme ve ırksal konuları daha iyi anlama ve ilerlemeyi amaçladığını” belirtti.

Jerrold Nadler geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Köleliğin kaldırılmasından uzun süre sonra, Afrika kökenli Amerikalılar’ın ayrımcılığa maruz kalması bu ülkenin değerlerini ve kurumlarını şekillendiren politikaların önemli bir parçasıydı. Bugün eğitim, sağlık, barınma, sigorta, istihdam ve diğer sosyal alanlarda hala köleliğin tahribat yaratan mirası ve hükümet destekli ırksal ayrımcılıkla doğrudan ilişkili ırksal eşitsizliklerle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tasarının sponsorlarından olan Kongre üyesi Sheila Jackson Lee, tasarının ABD’nin bugün Afrika kökenli Amerikalı toplum içinde görülen keskin sosyal eşitsizliklerle yüzleşmesini ve bunlara çözüm getirmesini sağlayacağını belirtti.

Oluşturulması planlanan komisyonun, “geçmişle yüzleşmek amacıyla yerel yönetimlerin ve özel kurumların yürüttüğü çalışmalar üzerine inşa edileceğini” söyledi.

Tasarının Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden ve Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasında eşitliğin bulunduğu Senato’dan geçmesi ve daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

Yasa tasarısı oluşturulacak komisyonun federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin köleliğin ve köle olarak çalıştırılan kişilerin torunlarına karşı ayrımcılık yapılmasına imkan veren yasaların desteklenmesi konusunda oynadıkları rollerin de incelenmesi çağrısında bulunuyor.

Komisyonun aynı zamanda köleliğin Afrika kökenli Amerikalılar üzerindeki kalıcı etkilerinin de incelemesi bekleniyor.

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