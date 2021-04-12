ABD Kölelik Geçmişiyle Yüzleşmeye Hazır mı?

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Çarşamba günü, ülkede köleliğin tarihini incelemek ve uygun çözüm önerilerinde bulunmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören yasa tasarısını değerlendirecek.

Kongre üyeleri daha önce de, ABD’ye zorla getirilen ve köleliğe maruz bırakılan Afrika kökenlilerin torunlarına karşı hem kölelik hem de ayrımcılığın incelenmesi için tasarı sunmuştu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından değerlendirilecek olan tasarı ABD’de 1619’dan günümüze kölelik ve ırksal ayrımcılığı inceleyecek.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, böyle bir tasarının ilk kez oturumda görüşüleceğini belirtti.

Tasarının görüşülmesi sürecinde, komisyon üyeleri tasarıyla ilgili olası değişiklik önergelerini değerlendirecek. Genellikle bu aşamaya ulaşan tasarılar değerlendirilmek üzere Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na gönderilecek desteğe sahip oluyor.

Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, yasa tasarısının “geçmişle yüzleşme ve ırksal konuları daha iyi anlama ve ilerlemeyi amaçladığını” belirtti.