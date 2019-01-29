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ABD Kolombiya’ya Asker Gönderecek mi?

29.01.2019 21:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Vekili Pat Shanahan, Venezuela’daki siyasi krizle bağlantılı olarak Kolombiya’ya ya da bölgeye Amerikan askerlerinin gönderilmesi seçeneğini reddetmedi

ABD Kolombiya’ya Asker Gönderecek mi?

ABD Savunma Bakanı Vekili Pat Shanahan, Venezuela’daki siyasi krizle bağlantılı olarak Kolombiya’ya ya da bölgeye Amerikan askerlerinin gönderilmesi seçeneğini reddetmedi.

Shanahan gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la Kolombiya’ya asker gönderme olasılığı hakkında konuşmadığını söyledi. Ancak Shanahan, bu tür bir konuşlandırma planı hakkında başka diyaloglarının olup-olmadığı ya da bu seçeneği dışlayıp dışlamadığının sorulması üzerine, bu konuda yorum yapmamayı tercih ettiğini belirtti.

Bolton’un dün Venezuela’ya yeni yaptırım kararını açıkladığı basın toplantısında elindeki not defterinde “Kolombiya’ya 5 bin asker” yazısının görülmesi tartışma yaratmıştı. Kolombiya’nın dışişleri bakanı, hükümetinin defterde neden böyle bir not yazdığını bilmediğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanı, ABD Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının Maduro üzerindeki baskıyı arttıran yeni adımlarına işaret ederken, “Durumu çok dikkatle takip ediyoruz ve anlık çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ulusal Güvenlik Konseyi ve Büyükelçi Bolton’ın öncülüğündeki birimler arası komisyon bir dizi seçenek hazırladı. Venezuela’daki gelişmelere göre politika üretmede onlara destek veriyoruz” dedi.

Bolton’un notunun doğrudan sorulması üzerine Shanahan, “Bugün yanımda not defteri getirmedim” şeklinde espri yaptı.

Venezuela başsavcısı Guaido’ya karşı harekete geçti

Bu arada Venezuela başsavcısı, anayasa mahkemesine muhalefet lideri Juan Guaido’ya yurtdışına çıkış yasağı getirmesi talebinde bulundu. Başsavcı Tarek William Saab, Guaido hakkında hükümet karşıtı faaliyetleri gerekçe göstererek cezai soruşturma başlattı.

Başsavcı Saab, mahkemeden Guaido’nun mali hesaplarının bloke edilmesini de istedi.

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